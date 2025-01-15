Для справжніх фанатів "Хатіко": 7 культових фільмів, які доведуть вас до сліз

Собаки – наші віддані друзі, які нас надихають, розчулюють, а на екрані стають героями дивовижних історій, що зачіпають найглибші струни душі. У цій добірці ми зібрали для вас сім фільмів про чотирилапих, які обов'язково залишать слід у вашому серці.

Ці стрічки не лише розважають, а й дарують неймовірні емоції. Адже їхні герої нагадують про важливість відданості, любові та дружби.

Дивіться також Прекрасна Бабі із фільму "Три метри над рівнем неба": як змінилась та де зараз Марія Вальверде

"Хатіко: Вірний друг" (Hachi: A Dog's Tale, 2009)

Фільм розповідає реальну історію пса Хатіко, який щодня чекав свого господаря на вокзалі, навіть після його смерті. Американська адаптація японської історії переносить дію в невелике містечко США. У центрі сюжету – професор Паркер Вілсон (Річард Гір), який знаходить і бере до себе загублене цуценя акити-іну. Їхня дружба стає зворушливим символом вірності. Та одного дня професор раптово помер просто на лекції. Але вірний собака Хатіко ще протягом дев’яти років після цього щовечора приходив на вокзал зустрічати хазяїна і чекав його до останнього поїзда, допоки сам не помер від старості.

Фільм заснований на історії реального Хатіко, який жив у Японії у 1920-х роках. У країні досі вшановують пам’ять вірного собаки та навіть встановили на його честь пам'ятник у Токіо.

"Хатіко: Вірний друг": дивіться онлайн трейлер фільму

"101 далматинець" (101 Dalmatians, 1996)

Класична історія від Disney про далматинців, які протистоять злій Круеллі де Віль, що прагне зробити з них хутряні пальта. Вперше вона була екранізована в анімаційному форматі ще 1961 року, а 1996-го вийшов ігровий рімейк із блискучою Гленн Клоуз у ролі Круелли. А ще – з понад двома сотнями справжніх далматинців, які гуртом "зіграли" сто одного головного чотирилапого героя. А 2021 року історія розширилася приквелом "Круелла" з Еммою Стоун, який розповідає про минуле головної лиходійки.

"101 далматинець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Талановитий містер Пес" (Best in Show, 2000)

Ця псевдодокументальна комедія зосереджена на ексцентричних власниках собак, які змагаються за першість у престижному шоу. У центрі уваги – кумедні ситуації, які виникають між людьми і їхніми улюбленцями. До акторського складу режисер Крістофер Гест залучив купу талановитих комедійних акторів – зокрема Дженніфер Кулідж ("Американський пиріг", серіал "Білий лотос") і Кетрін О'Гару ("Бітлджус", "Сам удома"), а до собачого – справжніх чемпіонів різних кінологічних виставок.

"Талановитий містер Пес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лессі" (Lassie, 2005)

Лессі-коллі, яка завжди знаходить шлях додому, – вперше з'явилася у 1943 році у фільмі "Лессі повертається додому". А згодом історія про цю добру та розумну собачку перетворилася на цілу франшизу, що стала символом сімейних цінностей і вірності, даруючи глядачам десятки емоційних історій про пригоди Лессі та її власників. До серії входить багато фільмів і серіалів, та ми зупинимося на одному проєкті – фільмі "Лессі" 2005 року, який став перезапуском франшизи.

"Лессі": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – хлопчик Джо Керраклоу (Джонатан Мейсон), чия сім'я через фінансові труднощі змушена продати Лессі багатому герцогу (Пітер О'Тул). Але Лессі не може змиритися з розлукою і долає сотні кілометрів, щоб повернутися додому до Джо. Фільм знімався у Шотландії, Англії та на острові Мен, даруючи глядачам неймовірні краєвиди.

"Тоґо" (Togo, 2019)

Ця драматична історія, що заснована на реальних подіях, розповідає про пса Тоґо і його власника Леонгарда Сеппалу (Віллем Дефо), які доставили вакцину під час епідемії дифтерії на Алясці. Тоґо та його власник брали участь у так званих Великих перегонах милосердя 1925 року.

Тоді до естафети було залучено 20 погоничів та близько 150 їздових собак, які взимку 1925 року двічі здолали дистанцію 1085 км поштовим маршрутом дикими просторами Аляски, щоб доставити у віддалений район сироватку, котра мала врятувати людей від епідемії дифтерії.

Найбільшу славу здобула упряжка Гуннара Каасена на чолі з сибірським хаскі Балто, яка везла сироватку на останньому етапі першого перегону (85 км), хоча найскладнішу та найдовшу його ділянку (146 км) здолала саме упряжка Сеппали з вожаком Тоґо.

"Тоґо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поклик пращурів" (The Call of the Wild, 2020)

Пригодницький фільм за мотивами класичного роману Джека Лондона розповідає історію пса Бака, який знаходить своє місце в дикій природі. Під час золотої лихоманки наприкінці XIX століття Бак, великий і добрий сенбернар або шотландський коллі, живе спокійним життям зі своїм господарем, суддею Міллером (Бредлі Вітфорд) у Санта-Кларі, Каліфорнія. Однієї ночі Бака викрадають, щоб продати, і відправляють до Аляски на вантажному кораблі. Псу доведеться пережити безліч поневірянь, але зрештою він знайде справжнього друга Джона Торнтона (Гаррісон Форд), з яким мирно житиме у дикій природі, доки доля знову не принесе їм випробування.

"Поклик пращурів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Народ VS Космо" (Dog on Trial, 2024)

Франко-швейцарська акторка, яка говорить французькою, Летиція Дош, відома за ролями у фільмах "Мій король", "Працівник року" та "Афера по-сімейному", дебютувала як режисерка та сценаристка з ексцентричною трагікомедією про пса Космо, який постає перед швейцарським правосуддям за те, що покусав трьох людей. І це було б просто смішно, проте, якщо Космо визнають винним, то його позбавлять життя. Власник Космо, слабозрячий Даріус (Франсуа Дам'єн), намагається врятувати пса і наймає для нього адвокатку Авріл Луччіані, котра не цурається безнадійних справ (цю роль у своєму фільмі Дош зіграла сама). І адвокатка зробить все, щоб повернути свого чотирилапого клієнта-"рецидивіста" до його люблячого господаря.

"Народ VS Космо": дивіться онлайн трейлер фільму

Світова прем'єра цього смішного і душевного фільму відбулася на торішньому Каннському кінофестивалі у другій за престижністю конкурсній програмі "Особливий погляд". І виконавець ролі Космо, мікс бельгійського малінуа, бретонського спанієля, пуделя та хаскі, на ім'я Коді, навіть отримав головну "собачу" нагороду кінофестивалю – премію Palm Dog Award. А в українських кінотеатрах ми зможемо побачити "Народ VS Космо" вже з 30 січня.