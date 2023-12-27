Кіновечір з зіркою: 4 святкових фільми, які варто подивитись всією сім'єю

Триває улюблений період багатьох – час зимових свят і родинного тепла. Ольга Сумська – українська акторка театру та кіно, порекомендувала список улюблених фільмів, які точно подарують приємні емоції усій сім'ї.

Під час перегляду кожен із вас зануриться в атмосферу затишку та спокою. Тому обирайте стрічку на сайті 24 Каналу та проведіть час з близькими як найкраще!

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Фільми, які рекомендує Ольга Сумська

"8 жінок"

Весь рід у повному складі зібрався, але свято негайно переривається – голова сім'ї, якого всі люблять, вбитий! Відомо, що вбивця – одна з восьми жінок, які або прямо, або опосередковано мали близькі стосунки з ним. Хто це може бути – дізнаєтесь, переглянувши фільм.

Я б радила до перегляду різдвяний детектив "8 жінок" з прекрасною Катрін Деньов. Неймовірно атмосферний фільм,

– сказала Ольга Сумська.

"8 жінок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Диво на 34-й вулиці"

Шестирічна Сюзан не вірять у Санта Клауса. Вже давно її мама відкрила маленькій дівчинці "секрет" Санти. Попри те, що Сюзан, як і всі інші діти, складає свій список бажань, їй не віриться, що вона отримає бажані подарунки: новий будинок, тата і маленького братика.

Проте все змінюється після того, як вона зустрічає Санта Клауса у великому нью-йоркському магазині "Коул". Сюзан розуміє, що Санта справжній, і її мрії обов'язково здійсняться.

"Диво на 34-й вулиці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дивне Різдво"

Вдова заможного чоловіка проявляє велику доброту та любов до благодійності. Вона вважає, що отримані гроші повинні користуватися також іншими людьми. Таким чином, вона вирішує витратити значні суми, щоб засипати все місто штучним снігом на новорічні свята. Але дехто хоче залишити усі гроші собі.

Мені пощастило зніматись в чудових, новорічних фільмах: "Мама, я льотчика люблю", "Дивне Різдво" з Барбарою Брильською і Богданом Ступкою, режисером якого був неймовірний Максим Паперник,

– поділилась Ольга.

"Дивне Різдво": дивіться онлайн фільм

"Мамо, я льотчика люблю"

Історія про відому актрису, яку полишає чоловік. Жінка не може з цим змиритися. Проте невдовзі знаходить нове кохання – льотчика, з яким хоче прожити решту життя.

"Мамо, я льотчика люблю": дивіться онлайн фільм