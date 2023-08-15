Дженніфер Лоуренс – 33: найкращі фільми з відомою акторкою Голлівуду

Одній з найзнаковіших акторок Голлівуду Дженніфер Лоуренс сьогодні виповнилося 33 роки. За свою кар'єру вона зіграла у понад 30 фільмах, серед яких "Не дивися вгору" та "Джой".

З нагоди дня народження зірки, 24 Канал згадає про 5 найкращих фільмів за її участю. Гарного перегляду!

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5 найкращих фільмів з Дженніфер Лоуренс

"Американська афера", 2013 рік

Фільм, який отримав 10 номінацій на Оскар, розповідає важливу та захопливу історію. Для розкриття масштабної мережі крадіжок, зокрема надзвичайно цінних або навіть історично важливих об'єктів, ФБР вирішує використати своїх агентів як злочинців. Історія ґрунтується на реальних подіях, які розгорталися протягом 1970 – 1980-х років, коли ФБР здійснювало важливу операцію. У центрі операції стає бізнесмен Ірвінг Розенфельд, схильний до шахрайства, який потрапляє в поле зору агента ФБР під ім'ям Річі ДіМазо.

"Американська афера": дивіться трейлер



"Джой", 2015 рік

Фільм "Джой" був знятий на основі реальної історії самотньої матері Джой Мангано, яка створила революційну швабру з автоматичним віджиманням. Головний акцент у фільмі приділяється непростому шляху Джой в бізнесі. Режисером та автором сценарію для цього цікавого проєкту став Джордж Рассел. Але, безумовно, однією з головних сильних сторін фільму є чудова акторська гра Дженіфер Лоуренс. Цікавою деталлю є те, що Мангано вигадала свою винахідливу швабру в 1990 році, у той же рік, коли народилася актриса, яка надалі втілила її образ на екрані.

"Джой": дивіться трейлер



"Червоний горобець", 2018 рік

Щоб забезпечити матері найкраще лікування, Домініці запропонували угоду: вона вступить до таємної школи "Горобці", а відповідно її мати отримає кращого лікаря. "Горобці" – це навчальний заклад для особливих молодих людей, які призначаються надалі для маніпуляцій та спокус супротивників. Однак методи навчання там виявляються жорстокими, садистськими та принизливими.

Домініка не лише успішно проходить цей випробувальний шлях, але також стає однією з найвидатніших випускниць "Горобців". Вона отримує завдання використати агента ЦРУ Натаніеля Неша, щоб розкрити його як шпигуна у Росії. Проте між ними виникають складні емоційні зв'язки, а Домініка прагне помститися тим, хто зробив її маріонеткою, незалежно від наслідків.

"Червоний горобець": дивіться трейлер



"Не дивися вгору", 2021 рік

Сюжет фільму розгортається довкола двох астрономів, яких втілили Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс. У ході своїх досліджень, вони натрапляють на тривожну новину: до Землі наближається комета, загрозлива для всієї планети. Відчуваючи відповідальність, вони намагаються швидко розповісти про цю загрозу, проте їх висловлювання викликають лише насмішки та зневіру з боку науковців та громадськості. Що більше, їх навіть намагаються затримати під звинуваченням у поширенні невірогідної інформації. Попри ці труднощі, наші герої не здаються і продовжують боротьбу за те, щоб розповісти світові про прийдешню небезпеку.

"Не дивися вгору": дивіться трейлер

"Без образ", 2023 рік

Після конфіскації свого автомобіля, Медді, яка працювала водійкою Uber, приймає рішення докласти всіх зусиль, щоб знайти нову роботу. Це необхідно, щоб врятувати свій будинок, який також знаходиться під загрозою. Серед безмежної кількості вакансій вона натрапляє на цікаву пропозицію: багаті батьки невпевненого підлітка шукають Медді для того, щоб вона проводила час з їхнім сином і допомагала йому стати більш комунікабельним і розкутим у спілкуванні з дівчатами. Проте встановити зв'язок з хлопцем виявляється складніше, ніж здавалося на перший погляд.

"Без образ": дивіться трейлер