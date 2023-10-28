4 фільми з Джулією Робертс для гарного настрою

28 жовтня день народження відзначає одна з найкращих акторок Голлівуду – Джулія Робертс. Їй виповнюється 56 років, однак актриса продовжує тішити шанувальників бездоганними ролями у фільмах, які стають улюбленими серед кіноманів.

В особливий для актриси день 24 Канал підготував добірку стрічок, у яких Джулія підкорює не лише талантом і красою, а й почуттям гумору. Дивіться трейлери та обирайте фільм, яким насолоджуватиметеся вже цими вихідними.

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"Красуня"

Рік: 1990

Жанр: романтична комедія

Бізнесмен Едвард Льюіс перебуває у робочій поїздці. У вільний вечір він знімає повію Вів'єн, яка працює недалеко від Алеї зірок. Однак безпосередність, милі звички та щирість дівчини не залишає чоловіка байдужим. Вони проводять разом ніч та укладають угоду: Едвард платить Вів'єн 3 тисячі за те, щоб вона була разом з ними, поки вестиме справи у місті. Обоє навіть не здогадуються, що за цей час пройдуть всі етапи стосунків, які вплинуть на життя обох.

"Красуня": дивіться онлайн трейлер фільму

"День святого Валентина"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рік: 2010

Жанр: комедія, мелодрама

Ця стрічка складається з кількох окремих історій, які відбуваються в Лос-Анджелесі у День святого Валентина. Власник квіткового магазину Ештон Катчер вранці 14 лютого освідчився Джесіці Альбі. Водночас його подруга Дженніфер Гарнер проводжає свого коханого у відрядження, телерепортер Джеймі Фокс збирає святкові сюжети, а військовослужбовець Джулія Робертс летить додому разом з Бредлі Купером. Ці та інші історії точно змусять вас усміхнутися.

"День святого Валентина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Їсти, молитися, кохати"

Рік: 2010

Жанр: драма, романтичний

Елізабет Гілберт – заміжня та забезпечена жінка, однак зовсім не щаслива, лише вдає покірну дружину. Одного дня вона вирішує, що настав час їй самій керувати своїм життям. Після складного розлучення розуміє, що ніколи не була щасливою, тому тепер прагне отримати максимум задоволення від життя. Й починає переосмислення з подорожі світом.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Квиток до раю"

Рік: 2022

Жанр: комедія, мелодрама

Розлучена пара, яку зіграли Джордж Клуні та Джулія Робертс, намагаються "донести" доньці Лілі, щоб вона не робила тієї ж помилки, як вони 25 років тому. Дівчина приймає імпульсивне рішення, ставить хрест на своїй кар'єрі та виходить заміж за хлопця, з яким познайомилася місяць тому на Балі. Батьки, почувши це, укладають перемир'я та разом вирушають на острів, щоб зупинити Лілі.

"Квиток до раю": дивіться онлайн трейлер фільму