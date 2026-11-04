Якщо "Дюна" вас вразила: 5 фантастичних фільмів, які не поступаються їй видовищністю

Піщані бурі, міжпланетні війни, боротьба за владу та герої, яким доводиться рятувати людство. Якщо після "Дюни" звичайні фантастичні фільми здаються надто простими, настав час знайти їй гідну заміну.

24 Канал зібрав фільми на вечір, які сподобаються шанувальникам всесвіту Френка Герберта. Тут вистачає масштабних битв, небезпечних світів і персонажів, у яких проблем значно більше, ніж у Пола Атріда.

"Той, хто біжить по лезу 2049", 2017

Жанр: наукова фантастика, трилер, детектив

IMDb: 8,0

У майбутньому люди живуть поруч зі штучно створеними реплікантами. Поліцейський Кей випадково знаходить таємницю, яка може назавжди змінити суспільство. Його розслідування перетворюється на небезпечну подорож світом, де навіть власні спогади можуть виявитися обманом.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко з RogerEbert.com назвав стрічку одним із найглибших філософських науково-фантастичних фільмів. Особливо він відзначив приголомшливу операторську роботу Роджера Дікінса та гру Раяна Гослінга.

"Той, хто біжить по лезу 2049": дивитись трейлер

"Шалений Макс: Дорога гніву", 2015

Жанр: постапокаліптичний бойовик, фантастика

IMDb: 8,1

У світі, де вода цінується дорожче за золото, Макс і Фуріоза намагаються втекти від жорстокого диктатора. Попереду – нескінченна пустеля, армія божевільних переслідувачів та автомобільні погоні, після яких навіть піщані черви з «Дюни» здаватимуться досить милими створіннями.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко високо оцінив динамічний монтаж, практичні спецефекти та видовищні погоні. На думку критика, Джордж Міллер фактично переосмислив жанр постапокаліптичного бойовика.



"Шалений Макс: Дорога гніву": дивитись трейлер

"Прибуття", 2016

Жанр: наукова фантастика, драма, трилер

IMDb: 7,9

На Землі з'являються загадкові космічні кораблі. Щоб з'ясувати наміри прибульців, військові залучають лінгвістку Луїзу Бенкс. Поки світ готується до можливої війни, жінка намагається знайти спільну мову з істотами, які сприймають реальність зовсім інакше.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко відзначив емоційну глибину стрічки та майстерну режисуру Дені Вільнева. Особливої похвали удостоїлися акторська гра Емі Адамс і незвичайний погляд на природу часу.



"Прибуття": дивитись трейлер

"Бунтар Один. Зоряні війни. Історія", 2016

Жанр: космічна фантастика, пригодницький бойовик

IMDb: 7,8

Група повстанців вирушає на майже самогубну місію, щоб викрасти креслення "Зірки смерті" – найнебезпечнішої зброї Галактичної імперії. Героїв чекають космічні битви, небезпечні операції та боротьба проти системи, яка не звикла програвати.

Що кажуть критики: Метт Золлер Сайтц із RogerEbert.com особливо відзначив масштабну фінальну битву та реалістичніше зображення війни, ніж у багатьох інших частинах франшизи.



"Бунтар Один. Зоряні війни. Історія": дивитись трейлер

"Творець", 2023

Жанр: наукова фантастика, бойовик, драма

IMDb: 6,7

Людство веде масштабну війну проти штучного інтелекту. Колишній спецпризначенець Джошуа отримує завдання знищити секретну зброю машин. Однак замість бойового робота знаходить дитину, від якої може залежати доля всього світу.

Що кажуть критики: Крісті Лемір із RogerEbert.com похвалила візуальні ефекти та масштабний фантастичний світ, однак розкритикувала поверховість сюжету й недостатньо переконливі стосунки між персонажами.



"Творець": дивитись трейлер

Добірка фільмів про зомбі, які саунть ідеальним доповненням вечора.



