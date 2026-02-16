З найвищими рейтингами: 4 блискучі фільми Гая Річі, які треба побачити хоч раз у житті

Мабуть, немає людини, яка б обожнювала кіно й не знала про творчість легендарного Гая Річі. Адже це кінорежисер і сценарист, чиї роботи завжди поєднують у собі кримінальний гумор, харизму героїв і неймовірні сюжетні лінії.

Тому в матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів, які варто побачити кожному бодай раз у житті. Обирайте стрічку для себе й створюйте настрій на цілий тиждень.

Які фільми Гая Річі варто побачити кожному?

"Карти, гроші, два стволи"

Це стрічка 1998 року, яку точно варто побачити всім прихильникам чорної комедії. Це перший повнометражний фільм Гая Річі, тож ви точно маєте його оцінити. Фільм називають гідним суперником "Кримінального чтива" Квентіна Тарантіно.

Наразі стрічка має 8,1 бала в рейтингу IMDb та неймовірні відгуки глядачів і кінокритиків. Це кримінальна комедія про лондонських пройдисвітів, гроші, грабіж, наркодилерів, аукціони, борги та гарячі стволи.

"Карти, гроші, два стволи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий куш"

Ще один фільм, який варто побачити справжнім прихильникам творчості Гая Річі, – це "Великий куш" 2000 року. Стрічка також має високі глядацькі рейтинги та схвальні відгуки кінокритиків. Це один із найкращих фільмів у світі, адже навіть у списку топових стрічок за версією IMDb він посідає одну з найвищих позицій.

"Великий куш": дивіться онлайн трейлер фільму

Це історія про діаманти, підпільні бої та яскравих персонажів. Одну з головних ролей у фільмі зіграв легендарний Бред Пітт. Тож якщо ви в пошуках розкішної гангстерської комедії, то цей фільм стане ідеальним варіантом.

"Шерлок Холмс"

Третій фільм, який варто побачити справжнім прихильникам якісного кіно, – це "Шерлок Холмс". Прем'єра стрічки відбулася у 2009 році. Фільм розповідає про пригоди всім відомого Шерлока в новому прочитанні з притаманними Гаю Річі екшеном і динамікою.

"Шерлок Холмс": дивіться онлайн трейлер фільму

Наразі стрічка має 7,5 бала в рейтингу IMDb і розповідає про неймовірне розслідування, яке вимагає як фізичної, так і розумової підготовки. Перед Шерлоком та Ватсоном постає справжнє випробування, що становить загрозу для всього Лондона.

"Перекладач"

Один із найновіших фільмів Гая Річі, який показав його творчість з абсолютно іншого боку. Прем'єра цієї військової драми відбулася у 2023 році. Напруга у фільмі тримається від початку й до кінця.

"Перекладач": дивіться онлайн трейлер фільму

І хоча це абсолютно новий для режисера жанр і стиль, стрічка отримала багато схвальних відгуків від кінокритиків та глядачів, а також 7,5 бала в рейтингу IMDb.

Які ще фільми Гая Річі можна подивитись ввечері?

Є й інші фільми, які, можливо, мають менші глядацькі рейтинги та слабші відгуки кінокритиків, однак також заслуговують на увагу. А саме:

кримінальний бойовик "Рок-н-рольник" (2008),

"Шерлок Холмс. Гра тіней" – продовження стрічки про відомого детектива,

"Аладдін",

"Джентльмени",

"Завіт" та інші.

Обирайте фільм для себе та насолоджуйтеся переглядом уже сьогодні.