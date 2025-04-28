3 фільми із легендарною Пенелопою Крус, які захоплюють своєю пристрастю у кожному моменті
- 28 квітня 2025 року Пенелопа Крус святкує 51-й день народження.
- У статті представлені три фільми з її участю: "Ванільне небо", "Вікі Крістіна Барселона" та "Кокаїн".
28 квітня 2025 року легендарна іспанська акторка Пенелопа Крус святкує свій День народження. Зірці найпристрасніших ролей виповнився 51 рік.
Тому коли, як не сьогодні обирати для перегляду блискучі стрічки, у яких зіграла акторка. У матеріалі Кіно 24 дивіться добірку стрічок із Пенелопою Крус.
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"Ванільне небо"
За сюжетом, красень і спокусник Девід несподівано опиняється в жахливій ситуації: одна з його колишніх, яка не змогла пережити зраду, заманює його в автомобіль і на повній швидкості врізається в огорожу на естакаді. Жінка гине, а Девід виживає, але його обличчя назавжди спотворене.
Намагавшись зрозуміти, як жити з цим далі, він звертається до лікаря. Та коли з'ясовується, що в нього закохана дівчина його найкращого друга, події набувають зовсім химерного характеру…
"Ванільне небо": дивіться онлайн трейлер фільму
"Вікі Крістіна Барселона"
Це легкий і приємний літній фільм, родзинкою якого став блискучий акторський дует Пенелопи Крус і Хав'єра Бардема на тлі чарівної атмосфери Барселони.
У центрі сюжету – іспанський художник, який заводить романтичні стосунки з двома американськими туристками. Однак на заваді цим стосункам стає його пристрасна й непередбачувана колишня. Події розгортаються на мальовничих вулицях Барселони…
"Вікі Крістіна Барселона": дивіться онлайн трейлер фільму
"Кокаїн"
У центрі подій – Джонні Депп і Пенелопа Крус у фільмі, заснованому на реальній історії американського контрабандиста Джорджа Янга. Стрічка розповідає про його стрімкий злет у світі наркотрафіку, де він став одним із перших, хто налагодив масштабне постачання кокаїну до США. Особливу увагу приділено харизматичному, але жорстокому Пабло Ескобару – одному з найвпливовіших наркобаронів світу.
"Кокаїн": дивіться онлайн трейлер фільму
За сюжетом, Джордж, простий хлопець із передмістя, вирішує досягти успіху нетрадиційним шляхом – створює ринок збуту кокаїну в Америці, захоплюючи навіть еліту країни. Він швидко збагачується і вміло маніпулює як агентами ФБР, так і небезпечними колумбійськими картелями.
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