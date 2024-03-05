Не лише "Дюна": 3 фільми із Зендеєю, які варто подивитися

Кінострічка "Дюна" принесла Зендеї неабияку популярність. Однак, це не єдина робота акторки, де вона продемонструвала свої акторські таланти.

Зендея є однією із найцікавіших акторок нашого часу. У новій добірці фільмів Кіно 24 зібрав 3 кінороботи акторки, які варто подивитися.

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"Малкольм і Марі", 2021

Цей фільм демонструє неабиякий драматичний талант Зендеї. Він наповнений сильними моментами та показує глядачам складність та інтимність міжособистісних відносин головних героїв.

Історія розповідає про Малкольма та Марі, які повертаються додому після прем'єри його фільму. Збільшення напруги між ними й гіркі зізнання змушують їх переосмислити свої стосунки.

"Малкольм і Марі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Людина-павук: повернення додому", 2017

У захопливому перезавантаженні "Людини-павука" акторка грає одну зі своїх найкращих ролей. Мішель ЕмДжей Джонс – однокласниця й подруга Пітера Паркера. Впродовж усього фільму вона стає дуже близькою людиною для відважної Людини-павука.

Головний герой ще зовсім недавно був звичайним школярем. Його життя змінилося після екскурсії на місцевий завод, де Пітера вкусив невеликий павук. Доволі незначний укус призвів до неймовірних наслідків, оскільки згодом підліток виявляє у себе надзвичайні здібності.

Наслідуючи кредо його дядька Бена "з великою силою приходить велика відповідальність", Пітер стає Людиною-павуком – героєм, який намагається допомагати людям. Однак як це бути героєм в такому юному віці, особливо, коли ти перебуваєш у світі, де існують Месники?

"Людина-павук: повернення додому": дивіться онлайн трейлер фільму

"Найвеличніший шоумен", 2017

Волосся кольору цукрової вати та боді, що всипане дорогоцінним камінням – такою постає перед нами героїня Зендеї в мюзиклі "Найвеличніший шоумен". Тут акторка грає акробатку на трапеції, що працює в цирку на Барнума. У цій стрічці ідеально продемонстрований прекрасний голос Зендеї та її спортивний вишкіл.

Фільм показує історію Фінеаса Тейлора Барнума. Чоловік протягом всього свого життя мріяв залишити своє ім'я в історії людства. Барнум прагне створити найбільше шоу на Землі, яке ніхто собі навіть уявити не міг. Та чи вдасться це йому?

"Найвеличніший шоумен": дивіться онлайн трейлер фільму

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