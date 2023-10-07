Не лише "Титанік": 4 фільми з Кейт Вінслет, які ви мусите побачити

Одна з найпопулярніших акторок Голлівуду – Кейт Вінслет днями відсвяткувала 48-річчя. Світову славу їй принесла роль у "Титаніку", однак у фільмографії актриси є ще кілька стрічок, які точно має побачити кожен.

Пропонуємо організувати сьогодні домашній кінотеатр та переглянути 4 найзнаковіші фільми, в яких з'являлася оскароносна Кейт Вінслет. Нова добірка для осіннього вихідного – далі на сайті 24 Каналу.

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"Титанік"

Рік: 1997

Жанр: драма, мелодрама

Країна: США

Режисер: Джеймс Кемерон

Рейтинг IMDb: 7,8

Роль Кейт: Роуз

У цій культовій стрічці від режисера Джеймса Кемерона Кейт Вінслет зіграла одну з головних ролей – аристократки Роуз. Вона була однією з пасажирів першого й останнього рейсу найбільшого корабля у світі. Саме на палубі "Титаніка" відбулася доленосна зустріч Роуз з художником-початківцем Джеком, якого зіграв Леонардо Ді Капріо. Роуз мала вийти заміж за розрахунком, однак Джек показав їй справжнє кохання та свободу. Ті кілька днів, які закохані провели разом, були казковими. Аж поки лайнер не зіштовхнувся з айсбергом.

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"Вічне сяйво чистого розуму"

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Рік: 2004

Жанр: драма, фантастика

Країна: США

Режисер: Мішель Ґондрі

Рейтинг IMDb: 8,3

Роль Кейт: Клементина

Це ще одна історія про велику любов у фільмографії Кейт Вінслет, де вона зіграла головну героїню Клементину. За сюжетом, мрійливий Джоел у День святого Валентина зізнається Клементині у коханні, а вона вирішує стерти його зі своєї пам'яті з допомогою сучасних технологій. Дівчина не пам'ятає нічого з їхнього минулого життя, тож Джоел хоче, щоб з ним було так само. Та стається неочікуване – чим менше чоловік пам'ятає, тим сильніше він любить й не може забути кохану.

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"Відпочинок за обміном"

Рік: 2006

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Ненсі Майєрс

Рейтинг IMDb: 6,9

Роль Кейт: Айріс

У цій новорічно-романтичній комедії американка та англійка сваряться зі своїми нареченими та впадають у депресію. Вони випадково знайомляться в інтернеті та вирішують змінити середовище – помінятися будинками на новорічні канікули. З цього й починаються їхні зимові пригоди.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

"Читець"

Рік: 2008

Жанр: драма, мелодрама

Країна: США

Режисер: Стівен Далдрі

Рейтинг IMDb: 7,6

Роль Кейт: Ганна Шміц

У цій історичній драмі Кейт зіграла роль кондукторки у трамваї – Ганни Шміц. Події розгортаються у післявоєнній Німеччині. 36-річна Ганна врятувала 15-річного Мікаеля, який був важко хворим. Між юнаком та дорослою жінкою спалахує пристрасний зв'язок, однак згодом Ганна безслідно зникає. Вони зустрічаються знову через вісім років на процесі над нацистами. Тоді Мікаель є студентом-юристом, а його кохана опинилася на лаві підсудних, оскільки була учасницею ліквідації ув'язнених євреїв з концтабору Освенцим.

"Читець": дивіться онлайн трейлер фільму