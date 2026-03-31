У кінотеатрах покажуть фільм, якому вже 50 років

30 квітня в українських кінотеатрах вийде комедія "Монті Пайтон і Священний Ґрааль", яка торік відзначала 50-річчя. Для показу в українських кінотеатрах фільм купили комік Василь Байдак і кінокомпанія "Артхаус Трафік".

Це вже вдруге Байдак співпрацює з "Артхаус Трафіком". Комік хоче, щоб цього разу українці побачили на екрані легенду комедійного жанру – перший повноцінний фільм від "Монті Пайтон", коміків, які колись перевернули уявлення людей про гумор, пише 24 Канал.

Чим легендарний фільм "Монті Пайтон і Священний Ґрааль"?

Це комедія, що виставляє на глум пафосні твори про лицарські подвиги, розповідаючи своєрідну версію пригод короля Артура. Він і його лицарі Круглого столу рушають на пошуки легендарного Священного Ґрааля – реліквії, що дарує вічне життя. Але замість епічних битв та героїчних подвигів на них чекають убивчі кролики, каверзні загадки, дивакуватий орден воїнів, що фанатють від кущів та інші абсурдні перепони.

"Монті Пайтон і Священний Ґрааль": дивіться онлайн трейлер фільму

У цього фільму був шалений успіх, тож тепер, коли він знову повертається на екрани, є можливість насолодитись справжньою легендою. Ба більше, це один з фільмів з найвищими рейтингами IMDb – 8.2. А також стрічка входить у списки "301 найкращий фільм" від журналу Empire, "1000 фільмів, які потрібно подивитися, перш ніж померти" від газети The Guardian, "100 найкращих комедій усіх часів" за версією журналу Variety, "100 улюблених фільмів Голлівуду" за версією журналу The Hollywood Reporter і "Топ-250 фільмів" за версією користувачів IMDb.

