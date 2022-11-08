Фільми з найсексуальнішим чоловіком планети Крісом Евансом для теплого вечора

Голлівудський актор Кріс Еванс, який здобув популярність завдяки ролі Стіва Роджерса у фільмах Marvel, став найсексуальнішим чоловіком планети. Дізнайтеся, які фільми з зіркою варті уваги кіноманів.

З нагоди цієї події, редакція Кіно 24 підготувала 5 стрічок, які варто переглянути. Від драматичних стрічок до комедій та детективів – Кріс Еванс, який став найсексуальнішим чоловіком планети у 2023 році, зможе здивувати вас неперевершеними й переконливими образами.

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Фільми з Крісом Евансом, які вам сподобаються

Деякі з фільмів з Крісом Евансом увійдуть в історію як найбільші блокбастери всіх часів, наприклад, з франшизи "Месники", в якій він грає Стіва Роджерса, також відомого як Капітан Америка, а також деякі зворушливі історії з життя. Окрім стрічок Marvel, Еванс зіграв у чимало цікавих проєктах. Сьогодні ми розкажемо про них.

Сіра людина

Це фільм за шпигунським романом Марка Гріні. Бюджет фільму становитиме понад 200 мільйонів доларів. Його вважають найдорожчим проєктом в історії Netflix. Кріс Еванс зіграв агента-шахрая.

"Сіра людина" 2022: дивіться трейлер

Ножі наголо

Це захопливий детектив Раяна Джонсона. Кріс Еванс грає онука Харлана Тромбі, письменника, знайденого мертвим за загадкових обставин. Його персонаж, Ренс Драйсдейл, нестерпний і хитрий, але має незаперечний смак в одязі.

"Ножі наголо" 2019: дивіться трейлер фільму

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Серце вщент

Головний герой, якого зіграв Еванс, отримує пропозицію написати сценарій романтичної комедії, яку згодом знімуть у Голлівуді. Однак є одна проблема – він ніколи не закохувався, а стосунки з жінками зводились тільки до інтиму. Проте на одній вечірці чоловік зустрічає красуню, яка змушує його знов повірити у щастя. Та і тут не все легко: дівчина заручена і не хоче покидати свого нареченого. Тому головному герою потрібно буде стати справжнім романтиком, аби переконати кохану у правдивості почуттів.

"Серце вщент" 2013: дивіться трейлер

Обдарована

Зворушлива драма "Обдарована" покаже Кріса Еванса зовсім в не типовому амплуа. За сюжетом, його герой Френк Адлер після смерті рідної сестри отримує опіку над її єдиною донькою Мері. Дівчинка відрізняється від своїх однолітків інтелектом: вона може з легкістю вирішити найскладніші математичні завдання, чим шокує вчителів.

"Обдарована" 2017: дивіться трейлер

Недитяче кіно

Фільм "Недитяче кіно" став проривом Кріса Еванса, який зіграв типового спортсмена Джейка Вайлера в сюжеті, що висміює підліткову поведінку. Навмисні стереотипи й кліше стають комедією, яка дійсно стоїть вище за всі інші пародії десятиліття. Кріс Еванс сказав, що ця пародійна комедія заслуговує на місце як одна з кращих.

"Недитяче кіно" 2001: дивіться трейлер фільму