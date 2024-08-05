Секс-символ 1950-х та культова акторка: 7 найкращих фільмів з Мерилін Монро

Мерилін Монро, легендарна актриса та ікона Голлівуду, залишила незабутній слід у кінематографі. Вона стала найпопулярнішою акторкою 50-х, ставши зіркою комедій та мелодрам.

Мерилін Монро, справжнє ім'я якої Норма Джін Мортенсон-Бейкер, знайшли мертвою 5 серпня 1962 року. До роковин її смерті Кіно 24 підготувало добірку фільмів з акторкою.

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"Все про Єву"

Фільм, який отримав 6 нагород Оскар, розповідає про зірку Бродвея Марго. Вона старішає, а її успіх в акторстві з кожним днем слабшає. Марго наймає працьовиту Єву собі у помічниці. Але в дівчини є свої плани на цю роботу.



Мерилін Монро у кіно / Кадр з фільму

"Асфальтові джунглі"

Крадій Док виходить з в'язниці та одразу починає готувати нове пограбування. Він бере в асистенти інших гангстерів, перевірених часом. Операція провалюється, тому кожен з них змушений боротися за власне життя. Мерилін Монро отримала невелику роль у цьому фільмі, але завдяки їй стрічку згадують досі.

"Асфальтові джунглі": дивіться трейлер онлайн

"Ніагара"

Молодята Поллі та Рей приїздять на водоспад, щоб відпочити. Вони знайомляться з іншою парою, де чоловік нещодавно залишив психіатричну лікарню. Стосунки між людьми стають все складнішими.



Мерилін Монро у кіно / Кадр з фільму

"Джентльмени віддають перевагу білявкам"

Танцівниці Лорелей та Дороті їдуть у Париж на гастролі. Заразом вони хочуть знайти собі бойфрендів. Одна з дівчат знайомиться з багатим чоловіком. Та його батько підозрює, що білявка хоче бути з ним тільки заради грошей, а тому наймає детектива.

"Джентльмени віддають перевагу білявкам": дивіться трейлер онлайн

"Сверблячка сьомого року"

Річард Шерман – видавець та одружений чоловік. Його дружина та син їдуть за місто, тим часом він знайомиться з чарівною білявкою, яку зіграла Мерилін Монро. Саме у цьому епізоді стається культовий епізод, коли потік повітря роздуває поділ сукні героїні.



Мерилін Монро у кіно / Кадр з фільму

"У джазі тільки дівчата"

Джо та Джеррі – музиканти, що стають свідками вбивства. Вони вирішують заховатися у Флориді та перевдягнутися в жінок, щоб ніхто їх не впізнав. За роль у цьому фільмі Мерилін Монро отримала "Золотий глобус".

"У джазі тільки дівчата": дивіться трейлер онлайн

"Неприкаяні"

Головна героїня планує розлучитися з чоловіком. Вона приїздить до невеликого містечка, де знайомиться з двома ковбоями. У колі незнайомців жінка намагається зрозуміти, чого хоче від життя. Це останній фільм Мерилін Монро.



Мерилін Монро у кіно / Кадр з фільму

Мерилін Монро залишається кумиром мільйонів людей, а її образ у кіно досі досліджують психологи та аналітики. Пропонуємо і вам ознайомитися з доробком акторки.