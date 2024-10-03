Не лише "Джокер": 11 фільмів, у яких виблискувала легендарна Леді Гага

Леді Гага – справжній феномен сучасної культури, що вражає своєю багатогранністю. Вона втілює абсолютну артистичність і природно почувається як на концертній сцені, так і перед камерою. Її таланти не обмежуються музикою, адже вона неодноразово доводила свою акторську майстерність у кіно, створюючи незабутні образи.

Сьогодні відбулася прем'єра фільму "Джокер: Божевілля на двох", де Леді Гага виконала головну роль, що вже викликала хвилю обговорень і захоплення. Але це далеко не перший її успіх у кіноіндустрії. Кіно 24 підготували список із 11 видатних фільмів, у яких сяяла легендарна Леді Гага, демонструючи свою унікальну здатність перевтілюватися та створювати сильні образи.

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Фільми, у яких зіграла Леді Гага

Кожен із цих фільмів демонструє Леді Гагу в різних амплуа – від драматичних образів до незабутніх музичних постановок. Вона щоразу вражає глядачів своєю неперевершеною грою та яскравими перевтіленнями, підтверджуючи, що її талант виходить далеко за межі музики. Її акторська кар'єра стрімко розвивається, і, без сумніву, ми ще неодноразово побачимо її на великих екранах у нових цікавих ролях.

Ось список найбільш яскравих робіт співачки:

2001 рік – "Клан Сопрано" – дебютна роль Леді Гаги в одному з найзнаковіших серіалів усіх часів.

– дебютна роль Леді Гаги в одному з найзнаковіших серіалів усіх часів. 2012 рік – "Люди в чорному 3" – епізодична роль, яка показала її здатність вписатися навіть у фантастичні блокбастери.

– епізодична роль, яка показала її здатність вписатися навіть у фантастичні блокбастери. 2013 рік – "Мачете вбиває" – бойовик, у якому Гага продемонструвала свій гострий характер і відважну натуру.

– бойовик, у якому Гага продемонструвала свій гострий характер і відважну натуру. 2014 рік – "Маппети – Особливо небезпечні" – комедійна роль, яка підкреслила її акторський діапазон і вміння розважати.

– комедійна роль, яка підкреслила її акторський діапазон і вміння розважати. 2014 рік – "Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати" – фільм, що ще раз показав, наскільки Леді Гага гармонійно поєднується з темними й глибокими ролями.

– фільм, що ще раз показав, наскільки Леді Гага гармонійно поєднується з темними й глибокими ролями. 2015 рік – "Американська історія жаху: Готель" – один із найвідоміших її серіалів, за який вона отримала премію "Золотий глобус".

– один із найвідоміших її серіалів, за який вона отримала премію "Золотий глобус". 2016 рік – "Американська історія жаху: Роенок" – продовження успіху, що закріпило її репутацію в жанрі хорору.

– продовження успіху, що закріпило її репутацію в жанрі хорору. 2018 рік – "Народження зірки" – музична драма, де її гру високо оцінили критики, а саундтрек став легендою.

– музична драма, де її гру високо оцінили критики, а саундтрек став легендою. 2021 рік – "Друзі: Возз'єднання" – спеціальний випуск, де вона взяла участь у символічній сцені із легендарним серіалом.

– спеціальний випуск, де вона взяла участь у символічній сцені із легендарним серіалом. 2021 рік – "Дім Гуччі" – драма, яка довела її акторський хист у масштабних історичних постановках.

– драма, яка довела її акторський хист у масштабних історичних постановках. 2024 рік – "Джокер: Божевілля на двох" – музичний трилер, у якому вона зіграла головну роль разом із Хоакіном Феніксом.

Ці фільми обов'язкові для перегляду всім кіноманам і прихильникам Леді Гаги. Якщо ви ще не бачили ці стрічки, саме час обрати свого фаворита та поринути у світ яскравих образів і неймовірних історій, які вона створила на екрані.