Про це повідомляє 24 Канал. На честь святкування ми вирішили згадати три культові стрічки, у яких Леонардо зіграв у зовсім молодому віці – фільми, що стали важливими віхами у його кар'єрі та допомогли сформувати образ актора, якого ми знаємо і любимо сьогодні.

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"Зубастики 3"

За сюжетом, у цьому фільмі волохаті прибульці з космосу, відомі як Зубастики, знову прилітають на Землю, але цього разу їхній план агресивніший і рішучіший. Вони вдираються до одного з лос-анджелеських будинків, влаштовуючи справжнє полювання. Без жодних попереджень вони виганяють усіх мешканців на вулицю, перетворюючи будинок на своєрідну зону бойових дій, де вони можуть безперешкодно виконувати свої темні наміри.

Проте, одного з мешканців будинку не лякає така ситуація. Це космічний мисливець, що, зрештою, стає єдиною надією на порятунок. Він вирішує взяти на себе відповідальність і виступити проти прибульців, виявляючи рішучість і сміливість. Однак боротьба з цими волохатими чудовиськами не буде легкою. Мисливець стає мішенню для Зубастиків, які переслідують його по всіх таємничих і темних куточках будинку, де кожен крок може стати фатальним.

"Зубастики 3": дивіться онлайн трейлер фільму

Зубастики – це не просто страшні інопланетяни, а справжні хижаки, для яких цей будинок стає ідеальним полем для полювання. З кожним новим кроком вони все більше виявляють свою небезпеку і жорстокість, переслідуючи своїх жертв по найтемніших коридорах і кімнатах, що приховують безліч таємниць. Мисливець повинен проявити всі свої навички та рішучість, аби вистояти проти цих невідступних і смертельно небезпечних створінь.

"Людина в залізній масці"

За сюжетом, дія відбувається в середині XVII століття, коли Франція перебуває в кризі. Король Людовик XIV, славнозвісний за свої амбіції й прагнення до абсолютної влади, веде країну в безглузді війни, які призводять до злиднів і руйнувань. Усі верстви суспільства страждають від постійних конфліктів, що виснажують ресурси країни, а народ стогне від бідності та безнадії. Людовик XIV, відомий своєю пишністю та розкішшю, здається байдужим до страждань своїх підданих.

Проте в цій темній і важкій ситуації на передній план виходять чотири легендарні мушкетери – Д'Артаньян, Атос, Портос і Араміс. Усі вони вже пережили багато пригод, але доля знову збирає їх разом для нової, важливої місії. Цього разу вони мають виконати завдання, яке здатне змінити хід історії – звільнити таємничого в'язня з Бастилії, і тим самим врятувати Францію від ще більшого занепаду.

"Людина в залізній масці": дивіться онлайн трейлер фільму

Бастилія, в ті часи символ влади й репресій, стає ключовим місцем цієї нової операції. В'язень, який знаходиться в її темних камерах, є не лише важливою політичною фігурою, а й може володіти секретами, здатними змінити долю країни. Мушкетери вирушають на небезпечну місію, знову відкидаючи особисті інтереси й підкоряючись лише благородній меті – порятунку своєї батьківщини.

Однак перед ними стоять не лише зовнішні вороги. У цьому світі інтриг, зради та політичних маніпуляцій, кожен з мушкетерів змушений стикатися з власними сумнівами та внутрішніми конфліктами. Атос, Портос, Араміс і Д’Артаньян повинні не лише подолати фізичні перепони на шляху до Бастилії, але й відновити свою віру один в одного, адже їхній союз уже не раз зазнавав випробувань.

Цей сюжет наповнений діями, зрадою, честю та відданістю. Мушкетери, кожен із яких має свої секрети й переживання, знову доведуть, що вони готові йти до кінця заради порятунку Франції. Вони знову стануть єдиною силою, здатною протистояти королівській жорстокості та зловживанню владою, і, можливо, врятувати країну від повної руїни.

"Що гнітить Гілберта Грейпа"

У маленькому містечку Ендора штату Айова живе парубок, на ім'я Гілберта Грейп, чия доля здається йому неминуче тяжкою і безвихідною. Він – звичайний хлопець, але його життя переповнене непосильними труднощами та безліччю проблем, з якими йому доводиться стикатися щодня. Гілберт є головним опікуном своєї сім’ї, і ця роль лягає на його плечі, як важкий тягар.

Найбільше його турбує мати – жінка, що заплила жиром і майже не здатна рухатися через свою зайву вагу. Вона вже давно втратила здатність доглядати за собою чи за будинком, тому весь побут і повсякденні справи лягли на Гілберта. Він змушений доглядати за нею, адже ніхто інший цього не може зробити. Проблему не полегшує і те, що дві його сестри, хоча й живуть у домі, але практично безкорисні – одна, здається, не має сил чи бажання змінити ситуацію, а інша зайнята власними проблемами, що не дозволяє їй приділяти увагу сім'ї.

"Що гнітить Гілберта Грейпа": дивіться онлайн трейлер фільму

Ще одним важким вантажем є брат Гілберта – Арні, який страждає на розумову відсталість. Хлопець постійно потрапляє в різні халепи, й Гілберт змушений брати на себе відповідальність за його безпеку та добробут. Арні, на жаль, не може розуміти всю складність ситуації та потреби свого брата, і хоча він має добру душу, його поведінка додає ще більше хаосу в і без того непросте життя Гілберта.

Всі ці обставини роблять життя Гілберта важким і майже безнадійним. Він не бачить для себе шляху в майбутнє. Ендора, маленьке забуте містечко, здається йому його тюрмою, місцем, де він і буде змушений провести все своє життя. Він розуміє, що у нього немає вибору – він не може покинути родину, адже для неї він є єдиною опорою.