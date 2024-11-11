Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Апостроф. Наталія пригадала роботу з "зірками" країни окупанта та як не давала себе принижувати на знімальних майданчиках.

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Наталія Васько про роботу з росіянами

Після початку повномасштабної війни в Україні, ставлення акторки до співпраці з "зірками" Росії змінилося кардинально. Васько наголошує, що тепер вона навіть не хоче вживати слово "колеги" щодо росіян, з якими їй доводилося працювати раніше. Вона вирішила повністю викреслити зі своїх спогадів цей досвід.

Хочеться просто стерти все це, наче бруд з білої стіни, металевим шпателем,

– сказала акторка.

Акторка зізналася, що багато чого переосмислила після 24 лютого 2022 року. Вона навіть відкрито сказала, що просила вибачення у своєї країни за ті моменти, коли працювала з російськими акторами.

Наталія зізналася, що намагалась завжди відстоювати свої права та гідність, навіть коли на знімальному майданчику стикалася з дискримінацією за свою українську ідентичність.

Не знаю, чи виправдовує мене те, що майже завжди намагалася не дозволяти принижувати себе як українку. Не мовчала, коли чергова "звєзда" починала висловлювати своє "фе", аби я не розмовляла "етой некрасівой мовой", Таких гнилих істот було багатенько в моїй кінобіографії, і, повірте, я не мовчала у відповідь,

– поділилася акторка.

Для Наталії Васько це стало своєрідним "маленьким майданом" – моментом боротьби за свою гідність і за права українців у культурному середовищі, де часто доводилося стикатися з тиском і упередженням.

Акторка також згадала, як українські митці довгі роки перебували у своєрідному "психологічному шпагаті". На знімальних майданчиках часто створювались проєкти, які хоч і знімалися в Україні, але були переважно російськомовними та з російськими акторами в головних ролях.

"Яким горем тепер все це обернулося", – зазначила вона.

Сьогодні Васько переконана, що культура не може існувати в ізоляції від політики, і тому всі ті моменти, коли вона змушена була працювати поряд з російськими акторами, для неї тепер здаються не просто помилкою, а частиною великої культурної катастрофи, яку підсвітила війна.