Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Апостроф. Наталья вспомнила работу со "звездами" страны оккупанта и как не давала себя унижать на съемочных площадках.

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Наталья Васько о работе с россиянами

После начала полномасштабной войны в Украине, отношение актрисы к сотрудничеству со "звездами" России изменилось кардинально. Васько отмечает, что теперь она даже не хочет употреблять слово "коллеги" в отношении россиян, с которыми ей приходилось работать раньше. Она решила полностью вычеркнуть из своих воспоминаний этот опыт.

Хочется просто стереть все это, как грязь с белой стены, металлическим шпателем,

– сказала актриса.

Актриса призналась, что многое переосмыслила после 24 февраля 2022 года. Она даже открыто сказала, что просила прощения у своей страны за те моменты, когда работала с российскими актерами.

Наталья призналась, что пыталась всегда отстаивать свои права и достоинство, даже когда на съемочной площадке сталкивалась с дискриминацией за свою украинскую идентичность.

Не знаю, оправдывает ли меня то, что почти всегда старалась не позволять унижать себя как украинку. Не молчала, когда очередная "звезда" начинала высказывать свое "фе", чтобы я не разговаривала "етой некрасивой мовой", Таких гнилых существ было много в моей кинобиографии, и, поверьте, я не молчала в ответ,

– поделилась актриса.

Для Натальи Васько это стало своеобразным "маленьким майданом" – моментом борьбы за свое достоинство и за права украинцев в культурной среде, где часто приходилось сталкиваться с давлением и предубеждением.

Актриса также вспомнила, как украинские художники долгие годы находились в своеобразном "психологическом шпагате". На съемочных площадках часто создавались проекты, которые хоть и снимались в Украине, но были преимущественно русскоязычными и с российскими актерами в главных ролях.

"Каким горем теперь все это обернулось", – отметила она.

Сегодня Васько убеждена, что культура не может существовать в изоляции от политики, и поэтому все те моменты, когда она вынуждена была работать рядом с российскими актерами, для нее теперь кажутся не просто ошибкой, а частью большой культурной катастрофы, которую подсветила война.