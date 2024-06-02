Для усієї компанії: 3 веселі фільми, які допоможуть створити літній настрій

Вже другий день люди насолоджуються літом, однак ще не всі по-справжньому відчули його атмосферу. Найкраще створити сонячний та позитивний настрій допомагають фільми, де головні герої насолоджуються теплою порою року та поринають у вир неймовірних пригод.

У сьогоднішній добірці редакція Кіно 24 пропонує ознайомитися з фільмами, які ідеально підійдуть для літніх вечорів з друзями та рідними. Ці стрічки обов'язково потрібно переглянути людям, у яких на душі ще весна.

До речі 3 романтичні турецькі фільми, які прикрасять ваш день

"Зависнути у Палм-Спрінгс"

Найлз зустрічається з дівчиною Місті. Одного разу пара потрапляє на весілля друзів. Під час свята чоловік проводить багато часу з Сарою, сестрою нареченої. Якось ввечері вони вирішили прогулятися пустелею, де Найлз отримує стрілу від Роя. Після поранення він йде у печеру, яка яскраво сяє. Найлз говорить Сарі, аби вона стояла осторонь, але дівчина не слухається та стає заручницею часової петлі. Тепер вони разом щоразу проживають нещодавнє весілля.

"Зависнути у Палм-Спрінгс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рятувальники Малібу"

У фільмі розповідається про команду рятувальників, які працюють на пляжах Емеральд-Бею. Вони є членами особливого та знаменитого підрозділу "Рятувальники Малібу". Одного із чоловіків, Мітча, знає доволі багато людей, адже він врятував чимало відпочивальників. Це не дуже подобається місцевому поліціянту та його начальникові. Якось Мітч випадково знаходить наркотики, тому прагне знайти того, хто їх розповсюджує. Справитися з задачею йому допомагає стажер Метт Броуді.

"Рятувальники Малібу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий сплеск"

Співачка Маріанна та режисер Поль – справжня ідеальна пара. У них є все: кохання, популярність та багато грошей. Раптом у жінки зникає голос, тому вона не може далі займатися музикою. Згодом Маріанна пережила важку операцію, під час якої лікарі дуже старалися. Тепер співачці потрібно пройти реабілітацію, тому вона відправляється на море. Здавалося, що відпочинок буде вдалий, однак там пара зустрічає друга Поля, який до того ж є колишнім Маріанни. Чоловік приїхав не сам, а разом зі своїм сином. Після цього й розпочинаються напружені події.

"Великий сплеск": дивіться онлайн трейлер фільму

Наша добірка фільмів чудово доповнити ваш літній вечір та допоможе створити прекрасний настрій. Тож переглядайте захопливі стрічки!