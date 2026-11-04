Від романтичних комедій до фільмів з Оскаром: 7 стрічок з Меттью Макконагі, які варто подивитися

4 листопада день народження святкує американський актор Меттью Макконагі. Глядачі знають його за романтичними комедіями, кримінальними драмами та масштабними голлівудськими проєктами. Однак за роки кар'єри він встиг змінити амплуа, отримати найпрестижнішу кінопремію та довести, що здатний на значно більше, ніж просто грати чарівних героїв-коханців.

З нагоди дня народження актора 24 Канал зібрав сім фільмів з його участю, які допоможуть по-новому подивитися на його акторську кар'єру.

1. "Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003)

Жанр: романтична комедія

Рейтинг IMDb: 6,6

Ця стрічка стала однією з найвідоміших романтичних комедій у фільмографії Макконагі. Він зіграв рекламника Бенджаміна Баррі, який укладає парі з колегами, що зможе закохати в себе будь-яку жінку за десять днів. Однак його обраницею стає журналістка Енді Андерсон, яка має власний план – змусити чоловіка розірвати стосунки за такий самий термін. Головні ролі у фільмі також виконала Кейт Гадсон.

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2. "Лінкольн для адвоката" (2011)

Жанр: кримінальний трилер, драма

Рейтинг IMDb: 7,3

У цій стрічці актор постає зовсім в іншому амплуа. Його персонаж Міккі Голлер – адвокат із Лос-Анджелеса, який працює просто з автомобіля Lincoln Town Car. Одного разу він береться захищати сина заможного бізнесмена, якого звинувачують у нападі на жінку. Спочатку справа здається вигідною можливістю для адвоката, але згодом він починає сумніватися у власному клієнті. Фільм демонструє, як Макконагі впевнено почувався і в серйозних драматичних ролях.

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3. "Мад" (2012)

Жанр: пригодницька драма

Рейтинг IMDb: 7,3

Двоє підлітків на острові посеред річки Міссісіпі зустрічають загадкового незнайомця на ім'я Мад. Чоловік розповідає їм про своє кохання та просить допомогти втекти від мисливців за головами. Хлопці погоджуються, але поступово дізнаються, що історія нового знайомого значно складніша. Макконагі створив неоднозначний образ чоловіка, який водночас викликає симпатію та недовіру. Ця роль стала однією з помітних робіт актора під час зміни його екранного амплуа.

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4. "Далласький клуб покупців" (2013)

Жанр: біографічна драма

Рейтинг IMDb: 7,9

Це одна з найважливіших робіт у кар'єрі Меттью Макконагі. Він зіграв Рона Вудруфа – техаського електрика, якому у 1985 році діагностували СНІД. Після невтішного прогнозу лікарів чоловік починає шукати альтернативні способи лікування та організовує постачання препаратів для інших пацієнтів. Заради ролі актор схуд приблизно на 21 кілограм, щоб максимально точно передати фізичний стан свого персонажа. Його перевтілення високо оцінили критики: у 2014 році Макконагі отримав премію Оскар за найкращу чоловічу роль.

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5. "Вовк з Волл-стріт" (2013)

Жанр: біографічна кримінальна комедія

Рейтинг IMDb: 8,2

У фільмі Мартіна Скорсезе Макконагі зіграв Марка Ганну – досвідченого брокера, який знайомить молодого Джордана Белфорта зі світом великих грошей, ризикованих угод і фінансових махінацій. Хоча актор з'являється лише на початку стрічки, його персонаж запам'ятовується завдяки харизмі та незвичайній манері поведінки. Головну роль у фільмі виконав Леонардо Ді Капріо, а також у ньому зіграли Марго Роббі та Джона Гілл.

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6. "Інтерстеллар" (2014)

Жанр: наукова фантастика, драма

Рейтинг IMDb: 8,7

У науково-фантастичному фільмі Крістофера Нолана актор зіграв колишнього пілота NASA Купера. Через екологічну кризу Земля поступово стає непридатною для життя, тому чоловік вирушає в космічну експедицію, щоб знайти новий дім для людства. Водночас він змушений залишити власних дітей, не знаючи, чи зможе колись повернутися. Це історія не лише про космос і подорожі крізь час, а й про батьківську любов, втрати та непрості рішення.

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7. "Джентльмени" (2019)

Жанр: кримінальна комедія, бойовик

Рейтинг IMDb: 7,8

У кримінальній комедії Гая Річі Макконагі грає американського наркобарона Міккі Пірсона, який побудував прибуткову імперію у Великій Британії та вирішує продати свій бізнес. Однак новина про можливу угоду швидко привертає увагу конкурентів, які хочуть заволодіти його справою. У фільмі також знялися Г'ю Ґрант, Чарлі Ганнем, Колін Фаррелл і Мішель Докері. Стрічка поєднує чорний гумор, кримінальні інтриги та фірмову динаміку режисера.

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