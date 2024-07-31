Ідеально для перегляду ввечері: 10 популярних фільмів на Netflix, які дивляться українці

Netflix опублікував список фільмів, які найчастіше обирають для перегляду українці. Цей список містить широкий спектр кінострічок, серед яких можна знайти як свіжі новинки, так і вже добре відомі хіти, які стали класикою.

Глядачі мають можливість обрати фільми на будь-який смак: від легких комедій, які дарують сміх і радість, до зворушливих мелодрам, що викликають глибокі емоції, та захопливих хорорів, які тримають у напрузі. Незалежно від настрою чи уподобань, кожен зможе знайти щось цікаве для себе в цьому різноманітному переліку кінострічок.

Рекомендуємо 10 серіалів на Netflix, які заполонили серця українських глядачів

"Впаду до твоїх ніг"

Після виходу нового альбому, який не виправдав його очікувань і став невдалим, рок-музикант вирішує відійти від справ і шукає усамітнення у своєму будинку на кіпрському узбережжі. Це місце, де він планував відпочити й обміркувати свої подальші кроки, стає для нього притулком від розчарувань і стресу.

Проте його спокій порушують несподівані гості та зустріч з давнім коханням, яке ускладнює його життя ще більше. Спогади, незавершені почуття та нові ситуації стають випробуванням для музиканта, змушуючи його переосмислити свої життєві цінності та приймати складні рішення.

"Впаду до твоїх ніг": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"

Найвідоміший пухнастий розбійник і улюбленець мільйонів, неповторний Кіт у чоботях, повертається! Його візитна картка – неймовірно милий погляд, який здатен розтопити будь-яке серце. Найкраща його зброя – вбивча харизма, що зачаровує усіх навколо. А його стильні чоботи та капелюх стали справжньою легендою серед друзів і ворогів.

Цього разу Кіт у чоботях вирушає у грандіозну подорож, щоб повернути свої дев'ять життів, які він так вміло розгубив за довгі роки. На нього чекають нові виклики та неймовірні пригоди, сповнені небезпек, несподіванок та зустрічей із різноманітними персонажами. Але з таким чарівним поглядом і неперевершеним шармом, Кіт у чоботях впевнено крокує вперед, готовий подолати всі труднощі на своєму шляху.

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вечір ігор"

Пія вирішує влаштувати затишний вечір ігор вдома, запросивши свого нового хлопця Яна. Вечір обіцяє бути веселим і невимушеним, і Пія планує познайомити Яна зі своїми друзями в приємній обстановці. Однак, події набувають несподіваного повороту, коли на вечірці раптово з'являється колишній хлопець Пії. Його несподівана поява значно підвищує ставки, створюючи напругу та незручність у компанії.

"Вечір ігор": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед найпопулярніших фільмів на Netflix ви також знайдете такі стрічки:

"Крашанка"

"Місіс Гарріс їде у Париж"

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф."

"Сімейна справа"

"Спадок"

"Мати нареченої"

"Секрети домашніх тварин"

Переглядайте трейлери, читайте описи сюжетів і обирайте фільм на свій смак. Ви зможете знайти кіно для будь-якого настрою: захопливі пригоди, зворушливі драми, веселощі у комедіях або адреналін у трилерах. Обирайте те, що вам подобається, і насолоджуйтесь кінематографічними шедеврами.