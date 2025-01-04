3 таємничі фільми на Netflix, які триматимуть у напрузі до самого кінця

Кіно здатне викликати різноманітні емоції, зокрема й добряче лоскотати нерви під час перегляду. Такий жанр як трилер здатен тримати глядача у тривозі та очікуванні від перших хвилин до завершення.

Трилери здатні викликати справжнє хвилювання, подарувати загадкову атмосферу й здивувати своїм фіналом. 24 Канал підібрав три стрічки, які триматимуть вас у напрузі до останньої хвилини. Їх можна переглянути на Netflix.

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"Загублена"

Рік: 2014

Рейтинг IMDb: 8.1

Стрічка розпочинається з річниці подружжя Ніка та Емі. Щороку у це свято дівчина влаштовує коханому сюрприз – полювання за скарбами. Ніку потрібно відгадувати загадки та знайти подарунок.

У п'яту річницю шлюбу мі раптово зникає за загадкових обставин, а всі докази вказують на Ніка як головного підозрюваного. Фільм змушує ставити під сумнів усе, що ви бачите на екрані.

"Загублена": дивіться трейлер онлайн

"Платформа"

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 7.0

Іспанський антиутопічний трилер розповідає про в'язницю, де в'язні отримують харчі через спеціальну платформу. Вона опускається з верхнього рівня вниз через центр вежі. Поки платформа доходить донизу, людям на останніх поверхах нічого не залишається. Новий в'язень намагається переконати інших зберегти людяність.

Тривожна атмосфера, психологічна напруга та несподіваний фінал не дозволять відвести погляд від екрана.

"Платформа": дивіться трейлер онлайн

"Блідо-блакитне око"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 6.6

Містичний детектив із Крістіаном Бейлом у головній ролі показує історію, що розгортається у XIX столітті. Досвідчений детектив Август Ландор розслідує серію вбивств у Військовій академії США в Нью-Йорку. Йому допомагає молодший курсант – Едгар Аллан По.

Таємнича й похмура атмосфера, блискуча гра акторів та загадковий сюжет створюють ідеальний трилер у результаті.

"Блідо-блакитне око": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми подарують вам години захопливого перегляду та залишать по собі хороші враження. Пориньте у їхні загадкові світи.

