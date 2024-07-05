Що дивитися на Netflix у липні: 5 найочікуваніших фільмів цього місяця

Липень обіцяє бути захопливим місяцем для кіноманів, адже Netflix підготував низку нових релізів, які неодмінно варто побачити. Розповідаємо про ті прем'єри, які варто додати до свого списку перегляду на місяць.

Від довгоочікуваних блокбастерів до мультфільмів для дорослих – цей місяць принесе глядачам безліч незабутніх моментів. У добірці Кіно 24 шукайте ту стрічку, яка могла б сподобатись вам найбільше.

До слова 4 фільми про спорт на Netflix, від яких буде неможливо відірватися

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф"

Прем'єра – 3 липня

Минуло 40 років після першої справи у Беверлі-Гіллз. Детектив із Детройта Аксель Фоулі повертається до справ і береться розкривати злочини. Цього разу під загрозою опиняється життя його доньки, тому він об'єднується з колишнім хлопцем Джейн та старим приятелем.

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф": дивіться трейлер онлайн

"Ґойо"

Прем'єра – 5 липня

Аргентинська драма розповідає про молодого екскурсовода в музеї з аутизмом. У нього чіткий розпорядок дня і сталі правила життя. Його життя перевертає нова жінка-охоронець музею, яка розкриває для нього почуття кохання.

"Ґойо": дивіться трейлер онлайн

"Вибухові кошенята"

Прем'єра – 12 липня

Комедійний мультфільм для дорослих створений на основі однойменними карткової гри. Бог та Диявол стають котами та опиняються на Землі: вони борються з проблемами і багато конкурують.

"Вибухові кошенята": дивіться трейлер онлайн

"Територія зла"

Прем'єра – 18 липня

Спецпризначенці армії США потрапляють у пастку, коли виконують завдання у Південних Філіппінах. Райські джунглі, куди вони потрапили, насправді виявляються не такими простими. Надія на виживання одна – дистанційний оператор безпілотника.

"Територія зла": дивіться трейлер онлайн

"Впаду до твоїх ніг"

Прем'єра – 19 липня

Рок-музикант Джон Оллман розуміє, що його популярність згасає, тож вирішує зробити паузу. Він ізолюється від усіх на Кіпрі та оселяється у будиночку на скелі. Джон хоче залишатись непомітним, але з ним часто хочуть поговорити люди з різними проблемами. Ще більш раптово на його голову звалюється закоханість.

"Впаду до твоїх ніг": дивіться трейлер онлайн