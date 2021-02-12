Олег Сенцов пояснив, чому у фільмі "Носоріг" звучатимуть російські пісні

Український режисер Олег Сенцов готує до прем'єри довгоочікуваний фільм "Носоріг", який знімався за його п'єсою. Чому у стрічці зазвучать російські пісні – дізнавайтесь у матеріалі.

В інтерв'ю Олег Сенцов пояснив, що повністю викорінити російський продукт в Україні неможливо. Оскільки стрічка "Носоріг" розповідатиме про 1990-ті роки, тому й вирішили залучити відповідні треки.

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Через ту спільну історію, в якій ми жили, нам не вдасться не брати від Росії нічого. Наприклад, знімаючи "Носорога" про життя у 1990-ті, я не міг не використовувати російську популярну музику тих років,

– пояснив Олег Сенцов.

Зазвучать у фільмі "Носоріг" і українські пісні, однак половина композицій все ж буде російськомовними. Водночас Олег Сенцов наголосив, що це не означає, що українці "зобов’язані все це тягнути у своє майбутнє".

"Нам важливо перестати бути частиною цієї культури, а це значить створювати свій культурний продукт, не озираючись на Росію і не перевіряючи Росією, наскільки він вдалий. Одночасно з цим нарощувати вплив на нас американської, англійської, французької культури", – додав він.

"Носоріг": що відомо про фільм

Олег Сенцов мав намір зняти кримінальну драму "Носоріг" ще у 2013 році. Однак незаконний арешт та ув'язнення в Росії змістили дату зйомок на 2020 рік.

Фільм розповість про Україну 1990-их років, коли відбувся перехід від Радянського Союзу до демократичної держави. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були не випадковими.

"Фільм точно не про веселі 1990-ті й бандитську романтику, і там немає хороших хлопців, окрім хіба що дітей. Починається все з 1983 року, з дитинства героя, тобто розпад СРСР і все по тому там зображено, як епоха, яка нас усіх змінила. Я не кінокритик і не оцінюватиму, але, на мою думку, фільм удався", – зізнався Олег Сенцов.

Наразі у мережі режисер показав ефектні кадри зі зйомок фільму "Носоріг". Коли ж відбудеться прем'єра новинки Олега Сенцова, поки невідомо.

Фото зі зйомок фільму "Носоріг" / Фото Facebook / @oleg.sentsov