Український фільм "Номери", знятий за п'єсою Олега Сенцова, тепер можна дивитись онлайн. Що відомо про стрічку та де її можна переглянути – дізнавайтесь у матеріалі.

"Номери" вийшли в онлайн-прокат

Іронічну антиутопію "Номери" презентували у кінотеатрах у листопаді 2020 року. Стрічка була гучною прем'єрою вітчизняного кіно, адже її екранізував Ахтем Сеітаблаєв. Сюжет почерпнули з однойменної п'єси Олега Сенцова, що також викликало цікавість у публіки. Тепер, як повідомляє Держкіно, "Номери" вийшли в онлайн-прокат.

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Фільм доступний для перегляду на платформі Sweet.tv. Підписники онлайн-кінотеатру зможуть дивитись "Номери" безкоштовно.

"Номери": що відомо про фільм

Антиутопія розповідає про ув’язнене суспільство, яке стоїть на шляху боротьби зі своїми страхами та прагненням отримати свободу. За сюжетом, 10 героїв беззаперечно підкорюються правилам і законам, які диктує їхній верховний правитель Нуль. Ніхто з них не має імені та навіть не може обирати, в кого закохуватись: всі життєві питання диктує система. І головні герої звикли бігати по колу та робити все, що прописано у правилах. Це продовжується, поки у їхні будні не вривається чужинець.

Не знаючи місцевих законів, він показує, що жити можна по-іншому. Всього одна людина у світі Номерів руйнує пасивний спокій жителів і заохочує їх до свободи.

"Стрічка створювалась тоді, коли режисер Олег Сенцов перебував за ґратами в Росії. На жаль, кінотеатральний прокат "Номерів" збігся з карантином вихідного дня і більшість людей не змогли переглянути один із найочікуваніших фільмів 2020 року. Ми отримали численні повідомлення від українців з питанням: "Як можна ще подивитись фільм?" Тепер я дуже радію, що стрічка доступна в онлайн-кінотеатрі", – розповіла продюсерка Анна Паленчук.

"Номери": дивіться трейлер фільму