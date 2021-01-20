Украинский фильм "Номера", снятый по пьесе Олега Сенцова, теперь можно смотреть онлайн. Что известно о ленте и где ее можно посмотреть – узнавайте в материале.

"Номера" вышли в онлайн-прокат

Ироническую антиутопию "Номера" презентовали в кинотеатрах в ноябре 2020 года. Лента была громкой премьерой отечественного кино, так как ее экранизировал Ахтем Сеитаблаев. Сюжет почерпнули из одноименной пьесы Олега Сенцова, что также вызвало интерес у публики. Теперь, как сообщает Госкино, "Номера" вышли в онлайн-прокат.

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Фильм доступен для просмотра на платформе Sweet.tv подписчики онлайн-кинотеатра смогут смотреть "Номера" бесплатно.

"Номера": что известно о фильме

Антиутопия рассказывает о заключенном обществе, которое стоит на пути борьбы со своими страхами и стремлением получить свободу. По сюжету, 10 героев беспрекословно подчиняются правилам и законам, которые диктует их верховный правитель Ноль. Никто из них не имеет имени и даже не может выбирать, в кого влюбиться: все жизненные вопросы диктует система. И главные герои привыкли бегать по кругу и делать все, что прописано в правилах. Это продолжается, пока в их будни не врывается чужак.

Не зная местных законов, он показывает, что жить можно по-другому. Всего один человек в мире Номеров разрушает пассивный покой жителей и поощряет их к свободе.

"Лента создавалась тогда, когда режиссер Олег Сенцов находился за решеткой в России. К сожалению, кинотеатральный прокат "Номеров" совпал с карантином выходного дня и большинство людей не смогли просмотреть один из самых ожидаемых фильмов 2020 года. Мы получили многочисленные сообщения от украинцев с вопросом: "Как можно еще посмотреть фильм?". Теперь я очень радуюсь, что лента доступна в онлайн-кинотеатре", – рассказала продюсер Анна Паленчук.

"Номера": смотрите трейлер фильма