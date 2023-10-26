Не Бондіана: 3 фільми з високим рейтингом, в яких зіграла Ольга Куриленко

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко відома як "дівчина Бонда", однак у її кар'єрі є й чимало інших стрічок, які отримали високі оцінки від глядачів.

У день прем'єри в Україні нового бойовика з Куриленко – "Королева Боудіка" 24 Канал підготував добірку фільмів з акторкою, які також варті перегляду.

Цікаво 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися

"Світ забуття"

Рейтинг IMDb: 7.0

Рік: 2013

Країна: США

Жанр: мелодрама, пригодницький, трилер, фантастика

Режисер: Джозеф Косинські

Роль Куриленко: Юлія Русакова, справжня дружина Джека

Люди перемогли у міжпланетній війні, однак половина планети зруйнована, тож їм доводиться евакуюватися з непридатної для життя поверхні за хмари. Головний герой фільму – колишній солдат Джек лагодить літальні апарати, які патрулюють Землю. Випадково він знаходить уламки космічного корабля, а в них – гарна жінка. Після подій, що відбуваються далі, Джек прагне дізнатися всю правду.

"Світ забуття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шукач води"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Рейтинг IMDb: 7.0

Рік: 2014

Країна: США, Австралія, Туреччина

Жанр: драма, військовий

Режисер: Рассел Кроу

Роль Куриленко: Айша, власниця готелю в Стамбулі

У центрі сюжету – звичайна австралійська пара, яка виховує трьох синів. Перша світова війна забрала хлопців на фронт. Батько та мати не можуть спокійно сидіти на місці, відчувають, що сталося щось погане. І недаремно – троє братів загинули у битві на острові Галліполі. Батько відправляється на острів, щоб забрати тіла дітей. Однак, виявляється, що один син, ймовірно, зміг вижити. Чи вдасться чоловікові пройти випробування та знайти сина живим?

"Шукач води": дивіться онлайн трейлер фільму

"Евакуація 2"

Рейтинг IMDb: 7.7

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: екшн, трилер

Режисер: Сем Гарґрейв

Роль Куриленко: Міа

Це продовження гостросюжетного бойовика, де головним героєм є колишній солдат Тайлер Рейк. У новій частині "Евакуації" чоловік намагається врятувати підлітка й отримує серйозне кульове поранення. Здавалося б, що для Тайлера це кінець, але дивом йому вдається вижити. Після складної операції він знову готовий повернутися до важливого завдання.

"Евакуація 2": дивіться онлайн трейлер фільму