Тріумф ціною власної душі: 4 культові фільми зі щасливим фіналом, який лякає більше за трагедію

Глядачі традиційно очікують від кінематографа класичної розв'язки, де головний персонаж успішно долає всі перешкоди. Однак деякі режисери майстерно руйнують цей стереотип і створюють неймовірно напружені історії з подвійним дном.

У таких кінокартинах герої формально досягають поставленої мети, але платять за свій тріумф занадто високу ціну. 24 Канал зібрав добірку культових фільмів, де довгоочікуваний успіх повністю знищує особистість або залишає після себе лише відчуття глибокої порожнечі.

"Одержимість" (2014)

Рейтинг IMDb: 8,5

Амбітний першокурсник Ендрю мріє стати видатним барабанником. Хлопець потрапляє до найкращого оркестру консерваторії під керівництвом деспотичного диригента Теренса Флетчера. Викладач застосовує жорстокі психологічні маніпуляції та емоційне насильство заради розкриття потенціалу своїх студентів. Зрештою юнак видає геніальне соло на фінальному концерті, але ця музична перемога назавжди вбиває в ньому звичайну людяність і співчуття.

"Одержимість": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну енергетику музичних сцен та блискучий акторський поєдинок Майлза Теллера і Джонатана Сіммонса. Однак кіноексперти критикують стрічку за надмірну демонізацію профільної освіти та виправдання токсичних методів викладання.

"Сонцестояння" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,1

Після жахливої сімейної трагедії студентка Дені помічає, що її хлопець від неї віддаляється. Дівчина хоче врятувати стосунки, тому вирушає разом з його друзями до закритого шведського поселення на свято літнього сонцестояння. Спочатку місцева громада дуже гостинно зустрічає туристів, але зовсім скоро безжально втягує їх у криваві язичницькі ритуали. Зрештою головна героїня здобуває почесний титул Королеви Травня і знаходить нову родину серед сектантів.

"Сонцестояння": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну візуальну естетику та майстерне створення атмосфери жаху при яскравому денному світлі. Однак кіноексперти дещо критикують картину за затягнутий хронометраж і недостатнє розкриття характерів другорядних персонажів.

"Чорний лебідь" (2010)

Рейтинг IMDb: 8,0

Талановита балерина Ніна отримує головну роль у новій постановці "Лебединого озера". Дівчина ідеально танцює партію невинного Білого лебедя, проте ніяк не може передати пристрасть Чорного лебедя. Балетмейстер постійно тисне на приму, а нова талановита конкурентка Лілі викликає у героїні параноїдальні думки. Ніна зрештою досягає абсолютної досконалості на сцені, але ця одержимість мистецтвом коштує їй власного розуму та життя.

"Чорний лебідь": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну гру Наталі Портман та блискучу візуалізацію психологічного зламу героїні. Проте кіноексперти критикують фільм за надмірну театральність.

"Випускник" (1967)

Рейтинг IMDb: 8,0

Бен повертається додому після закінчення коледжу і зовсім не розуміє, що робити далі. Хлопець починає таємний роман з місіс Робінсон, а згодом щиро закохується в її доньку Елейн. Заради справжнього почуття головний герой зриває чуже весілля та тікає разом з коханою на автобусі. Пара щасливо сміється на задньому сидінні, але через кілька секунд усвідомлює абсолютну безперспективність свого бунтарського вчинку.

"Випускник": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну сатиру на суспільство та геніальний музичний супровід дуету Simon & Garfunkel. Втім, кіноексперти критикують стрічку за повільний темп оповіді у другій половині та надмірну інфантильність головного персонажа.

Погодьтеся, що є фільми, які хочеться передивлятися щороку. Вони полюбились мільйонам глядачів у всьому світі й не залишають байдужими багатьох людей після перегляду.