3 класні фільми, які надихають на зміни

Можливості для змін є у всіх і завжди. Навіть на пізньому етапі життя, в глибокій старості, ви можете змінити його. Інколи фільми можуть надихнути нас не боятися ризикувати й переступати власні обмеження.

У добірці 24 Каналу дізнайтеся про три фільми, які доводять, що ніколи не пізно робити те, що робить вас щасливими, незалежно від віку чи обставин. Нехай ці історії надихнуть вас на нові початки й зміни!

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3 фільми про те, що нічого не пізно

"Останнє слово"

Рік: 2017

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Режисер: Марк Пеллінгтон

Актори: Ширлі Мак-Лейн, Аманда Сайфред, ЕннДжуел Лі Діксон та інші

Це іронічна комедійно-драматична стрічка, яка розповідає про різні аспекти життя та стосунки між людьми різних поколінь. Головні теми фільму включають дружбу, родинні зв'язки, бажання прикрашати правду та пошук сенсу в житті.

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити у свій успіх. Ліцензована букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні до перемоги. Тут створено зручний інтерфейс, запроваджено систему бонусів та розіграшів, щоб забезпечити комфортну гру і більші виграші.

Сюжет фільму фокусується на Гаррієт, успішній бізнесвумен, яка досягла багато в житті й вважає, що знає, як управляти всім. Одного дня, вона вирішує написати некролог і наймає молоду письменницю Енн Шерман для цієї роботи. Проте процес написання стає для них викликом, оскільки Гаррієт не завжди задоволена тим, як вона зображена у ньому, і постійно змінює свої спогади.

"Останнє слово": дивіться трейлер

"Список останніх бажань"

Рік: 2007

Жанр: драма, комедія, пригоди

Країна: США

Режисер: Роб Райнер

Актори: Джек Ніколсон, Морган Фріман, Шон Гейс, Беверлі Тодд тощо.

Це драматична комедія, яка розповідає про двох чоловіків, які опиняються в одній лікарні та отримують діагноз смертельної хвороби.

Вони складають список бажань та місць, які хотіли б відвідати перед своєю смертю. Фільм "Список останніх бажань" розкриває теми дружби, боротьби зі своїми обмеженнями, цінностями життя та того, що справжнє щастя полягає не в грошах, а в людях та спогадах.

"Список останніх бажань": дивіться відео

"Ніколи не пізно"

Рік: 2021

Жанр: драма, комедія, мелодрама

Країна: США

Режисер: Майкл Лембек

Актори: Еллен Берстін, Джейн Кертін, Лоретта Дівайн

Через ремонт свого будинку, Гелен тимчасово перебирається до спільного житла для літніх людей, де вона влаштовується грати в турнірах з бриджу і стикається з негативним ставленням від інших жінок, які там проживають. Усе це викликає в ній суперечливі почуття, але з часом головна героїня знаходить нових друзів і знаходить справжнє кохання.

"Ніколи не пізно": дивіться трейлер