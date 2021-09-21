Фільми з голлівудським секс-символом Оскаром Айзеком, на які варто звернути увагу

У вересні головним актором за правом став голлівудський секс-символ Оскар Айзек. У Венеції він представив відразу три своїх нових проєкти – блокбастер "Дюна", новий хітовий мінісеріал "Сцени з подружнього життя" та трилер від голлівудських класиків Пола Шредера та Мартіна Скорсезе "Холодний розрахунок". Про його найкращі фільми – читайте на Kino 24.

Айзек, поза всякими сумнівами, заслужено отримав славу одного з найбільш різнобічних акторів Голлівуду, переконливо граючи абсолютно різних героїв, антигероїв і навіть відвертих негідників. Попереду в Оскара Айзека – дебют у новому проєкті студії Marvel "Місячний лицар", де актор приміряє образ супергероя Марка Спектора. А позаду – значний список по-справжньому видатних акторських робіт.

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Найкращі проєкти з участю Оскара Айзека

"Всередині Люїна Дейвіса", 2013 рік

Душевна й захоплива камерна іронічна драма братів Коен про вигаданого (але не без прототипів) фолк-музиканта Люїна Дейвіса – колишнього моряка з безліччю проблем і кар'єрою, що зупинилася на одному місці. Це була перша головна чоловіча роль Оскара Айзека у великому голлівудському кіно. Актор впевнено тримає весь фільм на своїй харизмі та таланті. А весь інший зірковий каст тут скоріше гості пісень Люїна Дейвіса.

Крім Айзека у фільмі зіграли:

Кері Малліган;

Джастін Тімберлейк;

Джон Гудмен;

Гаррет Хедлунд;

Адам Драйвер та інші.

Фільм отримав гран-приз журі 66-го Каннського кінофестивалю.

"Всередині Люїна Дейвіса" 2013 рік: дивіться трейлер

"Найжорстокіший рік", 2014 рік

Сильна і вкрай недооцінена кримінальна драма Джея Сі Чендора вперше об'єднала на екрані університетських приятелів Оскара Айзека та Джессіку Честейн. І, якщо в цьому році вони блискуче грають у сімейній драмі про складнощі подружнього сучасного життя, то "Найжорстокіший рік" більш ніж переконливо переносить глядачів в Нью-Йорк 1981-го року. Саме тоді, коли місто накрила хвиля злочинності, чесний бізнес став мішенню, або вимушеним співучасником.

У картині також зіграли:

Девід Оєлово;

Алессандро Нівола;

Крістофер Ебботт;

легендарний характерний актор Альберт Брукс.

"Найжорстокіший рік" 2014 рік: дивіться трейлер

"З машини", 2015 рік

Феноменальна фантастика письменника, сценариста та режисера Алекса Гарленда остаточно затвердила народження трьох нових зірок на Голлівудському небосхилі:

Оскара Айзека , який представив в образі харизматичного і жорстокого it-генія;

, який представив в образі харизматичного і жорстокого it-генія; чарівного ірландця Донала Глісона ;

; шведської сенсації Алісії Вікандер.

"З машини" заслужено приніс безліч нагород творцям, зокрема премію Оскар за найкращі візуальні ефекти, ставши найбюджетнішим переможцем у цій категорії за багато років. Складна, захоплива, яскрава, розумна фантастика з чудовими акторськими роботами – мабуть, справедлива оцінка фільму.

"З машини" 2015 рік: дивіться трейлер

"Покажіть мені героя", 2015 рік

Шестисерійний мінісеріал, створений для HBO прославленими авторами Девідом Саймоном і Полом Хаггісом на основі реальних політичних конфліктів в місті Йонкерс на північ від Нью-Йорка наприкінці 80-х і початку 90-х. У центрі подій – молодий політик Нік Васіско, який на той момент був наймолодшим мером в США. Саме цю роль з властивою йому майстерністю і зіграв Оскар Айзек, який отримав за шоу "Покажи мені героя" свій перший, і скоріше за все не останній, "Золотий глобус".

У блискуче написаному і знятому шоу також зіграли:

Вайнона Райдер

Альфред Моліна

Джим Белуші

Боб Балабан

Джон Бернтал та інші.

"Покажіть мені героя" 2015 рік: дивіться трейлер

"Потрійний кордон" 2019 рік

Фільм розповідає про рішучу спробу пограбування наркокартелю колишніми спецпризначенцями США. Фільм намагалися зняти майже десять років за ідеєю журналіста і сценариста Марка Боала – володаря премії Оскар за текст до військової драми Кетрін Біґелоу "Володар бурі". Складність зйомок в джунглях і актуальний зірковий акторський склад повпливали на бюджет проєкту, який в результаті знайшов собі домівку на Netflix. Мабуть, не варто чекати від "Потрійного кордону" винятково яскравого екшену, адже ні Марк Боал, ні режисер Джей Сі Чендор не знімають легких історій. Проте масштаб постановки, людської трагедії і яскравої акторської гри без сумніву порадує будь-якого кіномана.

Трилер зібрав чудовий акторський склад:

Бен Аффлек;

Оскар Айзек;

Чарлі Ханнем;

Гаррет Хедлунд;

Педро Паскаль.

"Потрійний кордон" 2019 рік: дивіться трейлер

"Холодний розрахунок", 2021 рік

Новий трилер американського класика Пола Шредера (сценарист "Таксиста", "Скаженого бика", "Останньої спокуси Христа") з Оскаром Айзеком в головній ролі став найбільш захопливим американським фільмом у Венеції. Спродюсований Мартіном Скорсезе фільм про професійного гравця в покер із загадковим і похмурим минулим отримав винятково схвальні відгуки, а гру Айзека порівнювали з перфомансом Аль Пачіно у "Хрещеному батьку", і частково, з Робертом Де Ніро у "Таксисті". Мабуть, про таку похвалу мріє кожен актор.

Крім Оскара Айзека в "Холодному розрахунку" також зіграли:

Віллем Дефо;

Тай Шерідан;

Тіффані Геддіш.

"Холодний розрахунок" 2021 рік: дивіться тизер

Інші фільми за участю Оскара Айзека, на які варто звернути увагу: