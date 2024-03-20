Про людський героїзм та страшні катастрофи: 3 захопливих фільми, зняті на основі реальних подій

Кіноіндустрія пропонує сучасному глядачеві безліч фільмів про катастрофи, катаклізми, цунамі і не тільки. Але по-особливому подих перехоплює, коли розумієш, що все це відбувалося насправді.

Кіно 24 розповість про одні з найкращих фільмів про катастрофи та стихійні лиха. Це картини, які захоплюють і вражають водночас.

Дивіться також Кіно – не поза політикою: 5 найкращих фільмів, які доведуть, що кінематограф може змінити світ

"Проти шторму"

: 2016– 6.8

Драматичний американський фільм створили за сюжетом однойменної книги 2009 року. Вона, своєю чергою, заснована на реальних подіях. Стрічка розповідає про потужний шторм, який стався у лютому 1952 року біля східного узбережжя США. Під загрозою опинилися екіпажі двох нафтових танкерів. Один з них буря розірвала навпіл.

Вся надія на чотирьох рятувальників, які розпочинають ризиковану операцію на дерев'яній шлюпці. Бернард Веббер, який існував у реальному житті, мусить повернутися зі шторму живим: вдома його чекає наречена.

Трейлер фільму "Проти шторму": дивіться відео онлайн

"Вогнеборці"

: 2007– 7.6

Кінодраму створили на основі статті No Exit, що вийшла у чоловічому журналі GQ. Там розповіли про реальні події масштабної пожежі в Аризоні. Стрічка ґрунтується на героїчних історіях пожежників, які рятували міста і жертвували життям. Кожен з головних героїв мав свій прототип.

Трейлер фільму "Вогнеборці": дивіться відео онлайн

"Глибоководний горизонт"

: 2016– 7.1

Фільм-катастрофа, знятий Пітером Бергом, розповідає про наслідки вибуху нафтової платформи Deepwater Horizon. Це сталося у 2010 році в Мексиканській затоці. Цікаво, що допомогу знімальній групі надавав Майк Вільямс, який вижив під час аварії.

Для знімань побудували велику нафтову платформу – це одна з найбільших декорацій для кіно. Стрічка розповідає, як аварія забирає людські життя, частині вдається врятуватися, а головні герої залишаються в епіцентрі. Вони борються до останнього, намагаючись зупинити викид нафти у світовий океан.

Трейлер фільму "Глибоководний горизонт": дивіться відео онлайн

Ці фільми показують не тільки чудові спецефекти, але й розповідають про людський героїзм і силу духу. Обов'язково подивіться ці стрічки, якщо вам потрібна мотивація і натхнення.