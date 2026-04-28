Не тільки "Пірати Карибського моря": у яких фільмах знімалась Пенелопа Крус

Пенелопа Крус – неймовірно харизматична акторка, яку обожнюють глядачі. Не дарма вона отримала у 2009 році нагороду Оскар у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану".

Сьогодні, 28 квітня, Пенелопа Крус святкує день народження. Іспанській акторці кіно виповнилось 52 роки. Тому у такий день 24 Канал розповість про фільмографію зірки "Піратів".

"Кокаїн", 2001

Рейтинг IMDb: 7,5

У головних ролях – Джонні Депп і Пенелопа Крус. Сюжет заснований на реальній історії американського контрабандиста Джорджа Янга. Фільм розповідає про світ наркотрафіку, який різко йде на злет. Джордж стає одним із перших, хто налагодив масштабне постачання кокаїну до США.

Раніше Янг був простим хлопцем із передмістя, який в один момент захоплює навіть еліту країни у ринок збуту кокаїну. Він швидко збагачується і вміло маніпулює як агентами ФБР, так і небезпечними колумбійськими картелями.

"Ванільне небо", 2001

Рейтинг IMDb: 6,9

Спокусник Девід опиняється у центрі страшної ситуації: його колишня не змогла пережити зраду й заманює екскоханця у машину й на повній швидкості врізається в огорожу. Жінка помирає, а Девіду вдається вижити, однак його обличчя назавжди залишається спотвореним.

Щоб якось виправити ситуацію й зрозуміти як жити далі, він звертається до лікаря. Та в один момент він дізнається, що у нього закохалась дівчина його найкращого друга, й тоді сюжет стає ще більш химерним.

"Ескобар", 2017

Рейтинг IMDb: 6,4

Це біографічна драма про колумбійського наркобарона Пабло Ескобара та журналістку Вірджинію Вальєхо. Сюжет заснований на її мемуарах "Люблячи Пабло, ненавидячи Ескобара".

Вірджинія закохується у Пабло, однак не усвідомлює масштабу його злочинів. Через зв'язок із наркобароном життя журналістки перетворюється на небезпечну гру, а її репутація руйнується.

Цікавий факт: у головних ролях знялось зіркове подружжя – Хав'єр Бардем і Пенелопа Крус.

"Код 335", 2022

Рейтинг IMDb: 5,6

Це шпіонський бойовик, який розповідає про історію створення міжнародної жіночої команди спецслужб для відвернення загрози глобальної катастрофи. У руки найманців потрапляє надзвичайно секретний пристрій, який може зламати будь-яку комп'ютерну систему у світі.

Героїні мають знайти не тільки зброю, а й випередити загадкову жінку, на ім'я Лін Мі Шенг, яка стежить за кожним їхнім кроком.

Де ще знімалась Пенелопа Крус:

"Повернення", 2006;

"Сахара", 2005;

"Феррарі", 2023;

"Ноель", 2004;

"Лабіринти минулого", 2018;

"Головна роль", 2021;

"Жінка зверху", 2000.

