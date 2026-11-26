Шалені гроші, розкішні костюми, покерні столи та герої, які свято переконані, що контролюють ситуацію. Щоправда, у кіно така самовпевненість зазвичай закінчується знайомством із кримінальними авторитетами, порожнім банківським рахунком або візитом ФБР.

24 Канал підготував добірку фільмів на вечір, де за красивою картинкою ховаються небезпечні амбіції, психологічні маніпуляції та людські слабкості. І, на щастя, для перегляду ризикувати власними грошима не доведеться.

"Казино", 1995

Жанр: кримінальна драма

IMDb: 8,2

Сем Ротштейн отримує від мафії завдання керувати розкішним казино в Лас-Вегасі. Справи йдуть чудово, гроші течуть рікою, а життя нагадує нескінченну вечірку. Однак поява старого друга Нікі та фатальної красуні Джинджер поступово перетворює його імперію на справжнє поле бою.

Чому варто подивитися: Мартін Скорсезе, Роберт Де Ніро, Шерон Стоун та Джо Пеші – вже достатньо вагомі аргументи. Додайте сюди розкішну естетику Лас-Вегаса 1970-х, кримінальні інтриги та історію про те, як жадібність руйнує навіть найприбутковіші імперії.



"Казино": дивитись трейлер

"Шулери", 1998

Жанр: кримінальна драма

IMDb: 7,3



Майк Макдермотт – талановитий гравець у покер, який після серйозного програшу вирішує покінчити з азартними іграми та зосередитися на навчанні. Однак із в'язниці виходить його давній друг, який має неабиякий талант наживати проблеми. Щоб допомогти приятелю розрахуватися з боргами, Майк повертається у світ підпільних покерних клубів.

Чому варто подивитися: молоді Метт Деймон та Едвард Нортон, колоритна атмосфера Нью-Йорка 1990-х і психологічне протистояння, у якому один погляд говорить більше, ніж кілька сторінок діалогів.

"Шулери": дивитись трейлер

"Гра Моллі", 2017

Жанр: біографічна драма, кримінал

IMDb: 7,4



Після завершення спортивної кар'єри Моллі Блум опиняється у світі підпільних покерних клубів. Згодом вона організовує власні закриті ігри, гостями яких стають голлівудські знаменитості, мільйонери та впливові бізнесмени. Здавалося б, ідеальна кар'єра, якби до списку зацікавлених її діяльністю людей не додалися агенти ФБР.

Чому варто подивитися: неймовірно харизматична Джессіка Честейн, гострі діалоги Аарона Соркіна, розкішна атмосфера та реальна історія, яка місцями звучить неправдоподібніше за будь-який голлівудський сценарій.

"Гра Моллі": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку трилерів з заплутаними сюжетами.



