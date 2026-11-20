Кожна дитина заслуговує рости в любові, безпеці та вірі у власні сили, проте шлях до цього інколи буває непростим. Сьогодні, 20 листопада, в Україні святкують День захисту дітей.

З цієї нагоди наша редакція зібрала добірку зворушливих фільмів, які допомагають краще зрозуміти дитячий світ і нагадують дорослим, наскільки важливо вчасно підставити плече.

"Диво" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,9

10-річний Оггі Пуллман народився з рідкісною генетичною особливістю обличчя та переніс майже три десятки операцій. Тепер хлопчик уперше вирушає до звичайної школи у п'ятий клас і мріє, щоб однолітки бачили в ньому звичайного друга, а не об'єкт для глузувань чи жалю.

"Диво": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають емоційність історії та переконливу гру юного Джейкоба Трембле. Водночас частина кіноекспертів зауважує надмірну сентиментальність сюжету та дещо ідеалізоване вирішення шкільних конфліктів.

"Зіроньки на Землі" (2007)

Рейтинг IMDb: 8,3

Попри багату уяву та любов до малювання, Ішан зовсім погано вчиться у школі, бо літери та цифри буквально танцюють перед його очима. Батьки й учителі вважають хлопчика звичайним ледарем і відправляють до суворого інтернату. Там дитина замикається в собі та втрачає жагу до життя. Однак усе змінюється, коли до школи приходить новий учитель малювання Нікумбх, який одразу розпізнає у хлопця дислексію та допомагає йому повірити у власний талант.

"Зіроньки на Землі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять глибоку людяність стрічки та режисуру Ааміра Хана. Однак поодинокі рецензенти вказують на тривалий хронометраж та мелодраматичність окремих епізодів.

"Матильда" (1996)

Рейтинг IMDb: 7,0

Маленька Матильда росте в родині грубих і байдужих батьків, які дивляться лише телевізор та зовсім не цікавляться її життям. Попри байдужість дорослих, дівчинка самотужки вчиться читати, поглинає світову класику і відкриває в собі надзвичайні телекінетичні здібності. У школі на неї чекає нове випробування – деспотична директорка пані Транчбул, яка тероризує учнів.

"Матильда": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кінокритики відзначають дотепний чорний гумор, яскраву режисуру Денні ДеВіто та акторську гру юної Мари Вілсон. Втім, частина авторів зазначає, що гротескні образи дорослих лиходіїв можуть здатися занадто похмурими для найменших глядачів.

"Міст у Терабітію" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,2

П'ятикласник Джессі із багатодітної та небагатої родини почувається самотнім у школі та вдома. Усе змінюється, коли в його клас приходить нова учениця Леслі – дівчинка з багатою уявою та відкритим серцем. Разом вони вигадують у сусідньому лісі чарівне королівство Терабітію, де стають правителями та вчаться долати власні страхи. Їхня щира дружба дарує обом дітям відчуття опори, яке допомагає витримати будь-які життєві удари.

"Міст у Терабітію": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять чесне ставлення авторів до дитячих переживань, акторську гру Джоша Гатчерсона й Анни-Софії Робб та відданість літературному першоджерелу. Водночас деякі глядачі та оглядачі зауважують, що рекламна кампанія обіцяла легке фентезі, тоді як сама стрічка виявилася глибокою емоційною драмою.

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