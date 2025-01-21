Про відданість і любов: 4 зворушливі фільми про домашніх тварин

Кінематограф може запропонувати численну кількість стрічок про домашніх тварин. Ці фільми займають особливе місце в серці кожного глядача, адже вчать щирості, дружбі та безмежній любові, які дарують наші чотирилапі друзі.

24 Канал підготував добірку найкращих стрічок про домашніх улюбленців, які варто подивитися з родиною. Ці кінороботи перенесуть вас у світ, де зв'язок між людиною та твариною долає всі перешкоди.

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"Життя і мета собаки" (2017)

Сюжет фільму розгортається навколо собаки, який може перероджуватися. Спершу його господарем став хлопчик Ітан, який назвав свого улюбленця Бейлі. Пес прожив гарне життя й став свідком багатьох подій юнака. Втім, одного дня собака помер, тому настав час реінкарнації. Так, після кожної смерті Бейлі перевтілюється в інші тіла, живе з іншими господарями та намагається зрозуміти сенс свого буття.

"Життя і мета собаки": дивіться трейлер фільму онлайн

"Вуличний кіт на прізвисько Боб" (2016)

У центрі сюжету – бездомний чоловік, на ім'я Джеймс Бовен. Він страждає від наркотичної залежності та намагається хоч якось заробити гроші на життя. Завдяки допомозі соціальної працівниці Бетті герою вдається переїхати до квартири. Одного разу Джеймс несподівано зустрічає нахабного рудого кота у своєму помешканні. Бовен дозволяє тварині залишитися в нього вдома, ще не розуміючи, що ця зустріч кардинально змінить його життя на краще.

"Вуличний кіт на прізвисько Боб": дивіться трейлер фільму онлайн

"Марлі та Я" (2008)

Подружжя журналістів вирішує перебратися із Мічигану до Флориди. Після переїзду пара починає задумуватися про поповнення в родині. Джон поки не готовий до дітей, тому дарує своїй дружині Джен цуценя. З того часу життя закоханих змінюється, адже домашній улюбленець, на ім'я Марлі виявляється зовсім неслухняним. Попри хаос, який створює пес, чотирилапий друг стає невіддільною частиною родини, допомагаючи героям пережити життєві радощі та труднощі.

"Марлі та Я": дивіться трейлер фільму онлайн

"Лессі" (2005)

Події фільму розгортаються в маленькому шахтарському містечку в Англії перед початком Другої світової війни. Сім'я Керраклаф переживає фінансові труднощі, тому змушена продати свого улюбленого собаку, на ім'я Лессі, заможному герцогу. Втім, попри величезну відстань, пес вирушає в небезпечну й довгу подорож, щоб повернутися додому до свого справжнього господаря, хлопчика Джо. Шлях чотирилапого улюбленця сповнений пригод і випробувань, а історія демонструє незламну силу дружби, відданості й любові.

"Лессі": дивіться трейлер фільму онлайн

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