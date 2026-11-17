За понад 60 років Джеймс Бонд пережив стільки замахів, вибухів, автомобільних аварій і невдалих романів, що звичайна людина давно б оформила інвалідність і переїхала в тихе містечко. Але агент 007 не з таких. Він продовжував рятувати світ, змінювати коханих і доводити, що навіть глобальну катастрофу можна зупинити з ідеально укладеним волоссям.

І зараз, з нагоди того, що обрали нового Джеймса Бонда, 24 Канал зібрав культові стрічки з різними Агентами 007. У добірці – культові стрічки із Шоном Коннері, Роджером Муром, Пірсом Броснаном та Деніелом Крейгом. Тут будуть божевільні лиходії, небезпечні красуні, неймовірні погоні та шпигунські пригоди, які зробили франшизу легендарною.

"Голдфінгер", 1964

Жанр: шпигунський бойовик, пригоди

IMDb: 7,7

Джеймс Бонд: Шон Коннері

Агент 007 береться за розслідування діяльності загадкового мільйонера Ауріка Голдфінгера, одержимого золотом. Незабаром Бонд дізнається про небезпечний план злочинця, який загрожує фінансовій системі США.

Чому варто подивитися: саме тут народився той Бонд, якого ми знаємо: ідеальні костюми, Aston Martin DB5, хитромудрі гаджети та незворушний погляд навіть перед обличчям смерті. А Шон Коннері настільки органічний у ролі, що здається, ніби він отримав ліцензію на вбивство ще при народженні.



"Голдфінгер": дивитись трейлер

"На секретній службі Її Величності", 1969

Жанр: шпигунський бойовик, пригоди, романтична драма

IMDb: 6,7

Джеймс Бонд: Джордж Лезенбі

Джеймс Бонд переслідує свого давнього ворога Ернста Ставро Блофельда, який планує використати небезпечну біологічну зброю. Паралельно агент знайомиться із загадковою Трейсі Драко, і їхні стосунки поступово переростають у щось значно серйозніше за черговий шпигунський роман.

Чому варто подивитися: це єдиний фільм, у якому Джеймса Бонда зіграв Джордж Лезенбі. І, мабуть, один із найбільш незвичних у франшизі. Тут агент 007 не лише б'ється, стріляє та катається на лижах, а й демонструє справжні почуття. Так, виявляється, Бонд теж здатен на серйозні стосунки. Щоправда, без драматичних наслідків не обійдеться.



"На секретній службі Її Величності": дивитись трейлер

"Шпигун, який мене кохав", 1977

Жанр: шпигунський бойовик, пригоди

IMDb: 7,0

Джеймс Бонд: Роджер Мур

Після зникнення британських і радянських атомних підводних човнів Бонд об'єднується з агенткою КДБ Анею Амасовою. Разом їм потрібно зупинити мільярдера Карла Стромберга, який задумав спровокувати глобальну катастрофу.

Чому варто подивитися: Роджер Мур перетворив Бонда на майстра іронії, який навіть у найнебезпечніших ситуаціях знаходить час для дотепного жарту. Тут є велетенський найманець із металевими зубами, автомобіль-підводний човен і стільки видовищного абсурду, що сучасним бойовикам залишається лише заздрити.



"Шпигун, який мене кохав": дивитись трейлер

"Іскри з очей", 1987

Жанр: шпигунський бойовик, трилер

IMDb: 6,7

Джеймс Бонд: Тімоті Далтон

Агент 007 допомагає радянському генералу втекти на Захід, але невдовзі з'ясовує, що став учасником складної міжнародної змови. Розслідування приводить його до торгівців зброєю, небезпечних агентів і загадкової віолончелістки Кари Мілови.

Чому варто подивитися: Тімоті Далтон показав Бонда значно серйознішим і жорсткішим, ніж його попередник Роджер Мур. Тут менше жартів, зате більше реального шпигунського напруження, погонь і небезпечних операцій. Якщо вам до душі Бонд, який спочатку стріляє, а вже потім згадує про мартіні, – це саме той випадок.



"Іскри з очей": дивитись трейлер

"Золоте око", 1995

Жанр: шпигунський бойовик, трилер

IMDb: 7,2

Джеймс Бонд: Пірс Броснан

Після завершення холодної війни агент 007 розслідує викрадення секретної супутникової зброї. Незабаром він дізнається, що за небезпечним планом стоїть людина, яку він колись вважав своїм другом.

Чому варто подивитися: заради Пірса Броснана, який повернув Бонду бездоганну елегантність і фірмову самовпевненість. А ще – через легендарну погоню на танку вулицями Санкт-Петербурга. Бо навіщо агенту 007 звичайне таксі, якщо можна взяти бронетехніку й перетворити місто на будівельний майданчик?



"Золоте око": дивитись трейлер

"Казино Рояль", 2006

Жанр: шпигунський бойовик, трилер

IMDb: 8,0

Джеймс Бонд: Деніел Крейг

Щойно отримавши статус агента 007, Бонд вирушає на місію, мета якої – перемогти фінансиста терористичних організацій Ле Шиффра в покерному турнірі. Але невинна на перший погляд картярська гра швидко перетворюється на смертельно небезпечну операцію.

Чому варто подивитися: Деніел Крейг фактично перезапустив образ агента 007. Його Бонд брутальний, імпульсивний, іноді помиляється й навіть дозволяє собі закохатися. Тут неймовірні екшн-сцени, напружена гра в покер і Єва Грін, яка назавжди змінює життя головного героя.



"Казино Рояль": дивитись трейлер

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