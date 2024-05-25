Сюжети таких кінопроєктів наповнені енергією та точно вміють зарядити чудовим настроєм глядачів. Тож, Кіно 24 підготувало 2 фільми, в яких відбуваються казкові перевтілення.

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"Міс Конгеніальність"

Фільм розповість про перевтілення співробітниці ФБР Грейсі Гарт. Головну роль у стрічці зіграла неперевершена акторка Сандра Буллок.

За сюжетом, працівниці ФБР належить виконати нелегке завдання. Їй потрібно стати агентом під прикриттям на конкурсі краси, знайти і знешкодити групу злочинців. Але для цього молодій жінці спершу потрібно впровадитися в ряди визнаних красунь і взяти участь в конкурсі. Приставленому до неї стилісту доведеться добре попрацювати, щоб перетворити неохайну Грейсі у вишукану та чарівну леді.

"Міс Конгеніальність": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня на всю голову"

Головна героїня – дівчина, яка вважає себе геть непривабливою. Вона витрачає багато часу на спорт, виснажує себе дієтами, аби схуднути. Однак бажаного результату для неї це не принесло. Дівчина дуже вірить в долю і просить Всесвіт допомогти їй у досягненні мети. А як усім відомо, бажання мають здатність збуватися.

Так, одного разу вона випадково падає з велотренажера і отримує серйозний струс мозку. Через цей нещасний випадок вона набуває впевненості у своїй красі, хоч зовні дівчина нітрохи не змінившись.

"Красуня на всю голову": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці фільми точно піднесуть вам настрій. Веселого та приємного вечірнього кіносеансу!