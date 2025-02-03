3 найкращі фільми про екстремальні професії, засновані на реальних подіях

Історії людей, які щодня кидають виклик смерті, завжди викликають захоплення. Реальні подвиги рятувальників, пожежників та шахтарів стають основою для блискучих фільмів, що змушують затамувати подих.

24 Канал підготував добірку кінострічок про екстремальні професії. Ці фільми, засновані на реальних подіях, не лише дарують яскраві емоції, але й нагадують про справжню силу людського духу.

Не пропустіть На межі реальності: 3 найкращі психологічні трилери, що перевернуть вашу свідомість

"Еверест" (2015)

Експедиційні групи вирушають на підкорення найнебезпечнішої вершини світу – Евересту. Вони долають смертельний холод, нестачу кисню та нищівні вітри, наближаючись до своєї мрії. Жорстока буря накриває вершину, і боротьба за виживання стає справжнім випробуванням для героїв. Хто зможе повернутися додому, а кому доведеться залишитися на горі назавжди?

"Еверест": дивіться трейлер фільму онлайн

"33" (2015)

Звичайний робочий день у шахті Сан-Хосе в Чилі перетворюється на кошмар, коли масивний обвал перекриває вихід для 33 шахтарів. Вони опиняються у підземній пастці без зв'язку із зовнішнім світом і з обмеженим запасом їжі та води. Рятувальники не знають як врятувати шахтарів, тому працівникам доводиться виживати під землею самостійно. Чи буде рятувальна операція успішною?

"33": дивіться трейлер фільму онлайн

"Вогнеборці" (2017)

Загін відважних пожежників щодня кидає виклик смерті. Вони ризикують усім заради порятунку людей і природи від неконтрольовних лісових пожеж. Одного дня команді доведеться підготуватися до непередбачуваного. Полум'я розгорається все сильніше у лісах Аризони й вже наближається до рідного міста пожежників. І ось настає момент, який змінить життя усіх.

"Вогнеборці": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми можна переглянути у компанії рідних і друзів. Обирайте стрічку з переліку й насолоджуйтеся переглядом!