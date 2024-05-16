Давай наче одружимося: цікаві фільми про фіктивний шлюб

Одним з найулюбленіших мотивів, які вписані у сюжет фільмів та які так обожнюють дивитися глядачі, є історії про фіктивні шлюби. Особливо цікавим та ефектним є те, коли з "гри в кохання" зароджуються справжні і щирі почуття.

Такі історії завойовують серця кіноманів по всьому світу. Тож Кіно 24 розповість, у яких кінострічках яскраво зафільмовані фіктивні шлюби.

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"Освідчення"

Ендрю Пакстон завжди мріяв про кар'єру у великому видавництві. Зараз він працює там всього лише помічником жорсткої і деспотичної Маргарет Тейт. Однак, схоже, удача нарешті на його боці. Коли Маргарет загрожує депортація, вона виношує дикий план – Ендрю повинен одружитися з нею. Спершу він не хотів цього робити, проте, зрештою, все ж погодився. Тепер, щоб обдурити агента імміграційної служби, парочка "закоханих" відправляються до батьків нареченого, де на Маргарет чекає море сюрпризів.

"Освідчення": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фальшиві заручини"

Ця кінострічка розповідає про хлопця та дівчину, які дружать з самого дитинства. Джош і Моллі разом народилися і виросли в Чикаго, однак з часом кожен з них переїхав до Лос-Анджелесу.

Повернутися до рідних країв їх змусило заміжжя мами Моллі. Перед тим, як приїхати додому Джош розлучився із своєю дівчиною, яка вже планувала їхнє весілля, а Моллі ж покинула свого хлопця, адже той збрехав їх, що не одружений. Так, двоє самотніх друзів вирушають до рідного Чикаго, однак по дорозі туди Джош дізнається, що його батько тяжко хворий. Єдине, що він хотів би бачити ще за життя, це наречену свого сина. Так, опинившись в скрутному становищі, Джош вирішує звернутися за допомогою до вірної подруги Моллі, яка й повинна зіграти роль його коханої. Ця парочка навіть уявити собі не могла, як для них це закінчиться…

"Фальшиві заручини": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дружина напрокат"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

За сюжетом, Денні – чарівний холостяк, який має унікальний підхід до знайомств. Чоловік спершу одягає обручку, а потім розповідає слізні історії про своє минуле подружнє життя, тим самим отримуючи співчуття і бажання допомогти від дівчат.

Однак, при знайомстві з черговою красунею Палмер виникли проблеми, адже вона хоче познайомитися з дружиною Денні. Він не прагне говорити, що нахабно збрехав, тому, не придумавши нічого кращого, пропонує своїй помічниці Кетрін тимчасово зіграти роль його дружини. Вона погоджується, проте все ж впевнена, що ця авантюра ні до чого доброго не приведе.

"Дружина напрокат": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви хочете подивитися цікаві романтичні фільми, де кохання народжується з того, що спершу здавалося фіктивним, ці кінострічки ідеально підійдуть. Приємного перегляду!