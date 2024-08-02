Вони зазвичай зображають катастрофічні сценарії, що ставлять під загрозу людство, і захоплюють глядача своєю інтенсивністю та масштабністю. Кожен кадр цих фільмів просякнутий відчуттям глобальної загрози та відчаю, що робить їх ідеальним вибором.

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"Укриття"

Кертіс живе в невеликому містечку штату Огайо разом із дружиною Самантою і шестирічною донькою Ханною, яка позбавлена слуху. Попри всі труднощі, з якими їм доводиться стикатися, Кертіс і Саманта дуже кохають одне одного, і їх сім’я є щасливою.

Одного дня Кертіс починає переслідувати нав’язливе марення про страшну загрозу – апокаліптичний шторм, який невідворотно наближається. Ця постійна тривога поступово охоплює його думки, і він не може знайти спокій.

У спробі контролювати своє занепокоєння, Кертіс вирішує зосередитися на спорудженні укриття, яке, на його думку, може захистити їхню сім'ю від цієї невидимої небезпеки. Він присвячує багато часу і зусиль облаштуванню цього укриття, сподіваючись таким чином зменшити свою тривогу і забезпечити безпеку для своїх близьких.

"Укриття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пекло"

Фантастичний екшн-триллер від режисера таких культових фільмів, як "Пляж" і "28 днів опісля", розповідає про небезпечну місію в космосі. Група космічних рятувальників вирушає в надзвичайну подорож, щоб знайти зниклу команду астронавтів. Ці сміливці були на грандіозній місії, мета якої полягала в тому, щоб відновити життя зірки, яка вмирає, відправившись до самого Сонця.

Фільм вражає не лише захопливим сюжетом, але й винятковими візуальними ефектами, що створюють атмосферу напруженого і драматичного екшену.

Глядачі зможуть спостерігати за складними космічними подорожами, боротьбою за виживання та драматичними подіями, що розгортаються у величезному космічному просторі.

"Пекло": дивіться онлайн трейлер фільму

"28 днів потому"

Група "зелених" екстремістів проникає в центр дослідження приматів і випускає з секретної наукової лабораторії мавпу, заражену вірусом нестримної агресії. Цей смертоносний вірус передається через кров і здатний уражати жертву за лічені секунди, перетворюючи будь-яку живу істоту на кровожерливого монстра, що не знає милосердя.

Через чотири тижні після спалаху вірусу вся Англія охоплена страшною епідемією. Багато людей змушені евакуюватися з небезпечних територій, інші шукають безпечні укриття, сподіваючись врятуватися від цього жахливого зараження. Ті, кому вдалося уникнути інфекції, разом з групою військових знаходять тимчасовий прихисток у покинутому будинку.

"28 днів потому": дивіться онлайн трейлер фільму

У цьому укритті їм доведеться не тільки вижити серед навколишньої небезпеки, але й розібратися в ситуації, яка швидко виходить з-під контролю. Рятувальникам потрібно знайти спосіб зупинити поширення вірусу та знайти рішення для боротьби з безжальними монстрами, що заполонили країну. В умовах невідомості та постійної загрози, кожен день стає боротьбою за виживання та надією на можливість виправити ситуацію.