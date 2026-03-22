3 фільми про кінець світу, від яких не зможете відірватися

Фільми, де показані різні катастрофи, де люди борються за своє життя, – одні з найбільш захопливих. Такі стрічки тримають у напрузі до останнього, тож не хочеться відволікатися чи ставити їх на паузу.

Які фільми про кінець світу варто подивитися.

Які фільми про кінець світу подивитися?

"Останній нащадок Землі" (2006)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Надворі 2027 рік, людству загрожує повне вимирання, адже вже 18 років на Землі не народжуються діти. Одній жінці вдалося дивом завагітніти, але тепер за нею полюють спецслужби та злочинці. Захистити героїню та її дитя намагається агент Тео Ферон. Чи зможе він зберегти останню надію людства?

"Я – легенда" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Люди стають мутантами через штучну чуму, але вченому Роберту Невіллу вдалося вижити. Він залишився у Нью-Йорку сам, шукає тих, хто також, можливо, вижив, і ліки проти чуми.

Роберт усвідомлює, що удача не на його боці. Заражені тільки чекають, коли чоловік зробить помилку.

"Шукаю друга на кінець світу" (2012)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Після оголошення про те, що величезний астероїд знищить Землю менш ніж за місяць, шлюб страхового агента Доджа рушиться. Сусідка чоловік Пенні доставляє листа від його колишньої коханої. Головний герой вирішує, що повинен знайти кохання всього свого життя, поки не пізно.

