Перехоплює подих: 3 фільми про кримінал, які варто подивитися

Кримінальні фільми показують глядачеві світ з іншого боку, де постійно порушують правила та ризикують життям. Якщо вам забракло гострих відчуттів останнім часом, це може виправити перегляд однієї з таких кінокартин.

У добірці Кіно 24 ви знайдете стрічки, які точно полоскочуть нерви під час перегляду. Вони познайомлять зі світом злочинців та криміналу.

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"Джентльмени"

Кримінальна комедія Гая Річі розповідає про Мікі Пірсона, який переїхав зі США до Лондона. Закінчивши Оксфордський університет, він вирішує розпочати бізнес – виробництво марихуани.

"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн

Залишивши бурхливу молодість позаду, Мікі хоче передати свої справи, як тут з'являються англійські джентльмени. Пірсону доведеться зіштовхнутися зі справжнім криміналом.

"Гнів людський"

Бойовик і трилер, де в головних ролях Джейсон Стейтем, триматиме в інтризі до самого завершення. У центі уваги інкасатори, які займаються безпечним перевезенням коштів і не тільки.

"Гнів людський": дивіться трейлер онлайн

У підрозділі з'являться новенький на прізвисько Ейч – він похмурий та уникає спілкування. Але, на диво, вміло розправляється з грабіжниками. Та насправді Ейч не той, за кого себе видає.

"Продавці болю"

Кримінальна драма розповідає історію Лізи Дрейк, яка покинула школу і мріє про якнайкращу долю для своєї доньки. Вона влаштовується у фармацевтичну компанію, яка на межі кризи.

"Продавці болю": дивіться трейлер онлайн

Завдяки характеру Лізі вдається врятувати її. Але проблеми наступають на п'яти: жінка влипає у злочинну змову, яка може завершитися трагічно.