Ці фільми про Мерилін Монро варто подивитися хоча б раз

Мерилін Монро померла понад шістдесят років тому, а Голлівуд і досі не може заспокоїтися й регулярно намагається розгадати її загадку – то через драму, то через сатиру, то через відверту фантазію режисера.

24 Канал зібрав п'ять найпомітніших спроб перенести легенду на екран і розібралися, кому з акторок справді вдалося щось більше, ніж просто зовнішня схожість.

"Блондинка" (2022)

«Блондинка» наробила шуму ще до прем'єри, але після виходу думки глядачів розділилися. Багато хто критикував фільм за те, що в ньому забагато відвертих сцен і замало справжньої Мерилін. До того ж режисер досить вільно переосмислив її біографію, тож чекати документальної точності точно не варто.

"Блондинка" (2022): дивитись трейлер

"Норма Джин і Мерилін" (1996)

Телефільм за книгою актора Теда Джордана фокусується не на гламурі, а на внутрішньому конфлікті Монро – жінки, яка роками страждала від відчуття власної нікчемності, попри всенародну славу.

Десь усередині кінозірка залишалася невпевненою дівчинкою Нормою Джин, яка в дитинстві втратила батька й ніколи не знала материнського тепла.

Щоб підкреслити цей внутрішній розкол, режисер Тім Файвелл запросив одразу двох акторок: Ешлі Джадд зіграла Норму Джин, а Міра Сорвіно – власне Мерилін.

Робота отримала теплий прийом і аж п'ять номінацій на "Еммі".



"Норма Джин і Мерилін" (1996): дивитись трейлер

"7 днів і ночей з Мерилін" (2011)

Якщо більшість фільмів про Мерилін намагаються знайти чергову сенсацію, то «7 днів і ночей з Мерилін» просто розповідає одну невелику історію з її життя. Події показані очима асистента Коліна Кларка, який працював із акторкою на зйомках стрічки "Принц і танцівниця". Саме роль Мерилін принесла Мішель Вільямс "Золотий глобус" і першу номінацію на "Оскар". І багато хто досі вважає, що саме їй вдалося найточніше передати справжню Монро.

"7 днів і ночей з Мерилін" (2011): дивитись трейлер

"Нікчемність" (1985)

Сатирична комедія Ніколаса Роуга взагалі не є байопіком Монро в класичному сенсі – режисер свідомо не називає героїню на ім'я, залишаючи лише карикатурний, легко впізнаваний образ.

Дія розгортається в готельному номері в Нью-Йорку, де зустрічаються безіменні Акторка, Професор, Спортсмен і Сенатор – кожен із яких є прозорим натяком на реальну знаменитість епохи.

Роль Монро виконала Тереза Расселл, і оцінювати її гру з погляду достовірності доволі складно: Роуг ніколи й не прагнув портретної схожості, йому йшлося радше про дух часу, ніж про документальну точність.

"Нікчемність" (1985): дивитись трейлер

До речі, історія Мерилін Монро й досі не відпускає Голлівуд. Нещодавно будинок, у якому акторка провела останні місяці життя, ледь не знесли. Втім, після хвилі обурення влада Лос-Анджелеса надала йому статус історичної пам'ятки, тож легендарну оселю вдалося врятувати.



