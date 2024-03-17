Змусять понервувати: 5 фільмів про паранормальне

Моторошні історії про паранормальне давно стали окремим жанром кінематографу. При перегляді таких кінострічок тіло здригається від страху, а серце б’ється в шаленому ритмі.

Таємничі знаки, тихий, майже ледь чутний шепіт, моторошні та страхітливі звуки та напружений сюжет – головні складові фільмів про паранормальне. Кіно 24 підготувало збірку фільмів, які вражають своєю цікавою подачею та небанальним сюжетом.

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"Жах Амітивілля", 2005

Історія розповідає, як Кетті Латс з дітьми та її хлопцем Джорджем, приїжджає в Амітивіль, здавалося б тихе містечко. В ньому вони придивилися для себе милий будиночок – старовинний ще й неподалік від озерця.

Однак цей будинок має свою таємничу історію. Так, рік тому син колишнього домовласника Рональд ДеФео перестріляв всіх домочадців – батьків, братів і сестру. Згодом сам вбивця дав неординарні свідчення. Він розповів, що стріляти йому веліла якась "примара", що вселилася в нього.

Попри такі містичні історії сімейство Латс вирішує все ж перебратися до будиночку. Джордж стверджував, що вдома вбивати не можуть.

Та все ж з плином часу новосели зауважують і справді дивні речі в будинку. Самі собою тут відчиняються вікна, моторошно поскрипують мостини, миготять тіні в старих дзеркалах. Однак справжнього жаху наводить те, що маленька Челсі, донька Кетті, починає розмовляти з невидимим дівчиськом, що мешкає в будинку.

"Жах Амітивілля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Приходь пограти", 2020

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Головний герой – хлопчина Олівер, який не дуже любить проводити час з однолітками. На противагу цьому, його кращими друзями є – планшет і телефон. У Ларі схожа ситуація, адже він теж немає справжніх друзів, і дуже хоче подружитися з Олівером. Це була б досить ординарна історія. Однак все б нічого, але Ларрі – зла потойбічна сутність, яка прагне пробратися в цей світ за допомогою мобільних пристроїв.

"Приходь пограти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зворотний відлік", 2019

Багато людей хотіли би знати день, коли вони можуть померти. Це може бути з різних причин: хтось, аби морально підготуватися, хтось, аби завершити всі земні справи, а хтось, аби відвернути те, що неможливо.

За сюжетом молода дівчина Кортні дізнається про застосунок для телефону, який може передбачувати кількість часу до моменту смерті.

Однак те, що показує застосунок, Кортні дуже дивує. Адже, згідно з тою інформацією, яку він подає, дівчині залишилося жити буквально кілька днів.

Спершу Кортні навіть не сприйняла це серйозно. Ба більше, думала про це, як про жарт, просто черговий безглуздий додаток, яких існує чимало.

Однак згодом навколо неї несподівано раптом починають вмирати люди, які завантажили цей самий додаток. Тоді Кортні охоплює справжній жах. До того ж у дівчини з'являються дуже дивні і страшні видіння, які підштовхують до боротьби за виживання.

"Зворотний відлік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Запит в друзі", 2016

Сюжет стрічки описує вплив соціальних мереж буквально в найстрашнішому із проявів.

Товариська та добра дівчина Лора одного дня отримує запит на дружбу від однокласниці Марини Міллс. Дівчина помітила, що в тої немає друзів, тому вона приймає запит і вони починають спілкуватись. Однак досить нав'язлива поведінка Марини починає дещо тривожити Лору.

Тому дівчина вирішує проблему видаленням зі списку друзів у соцмережі нової "подруги". Невдовзі стає відомо, що Марина наклала на себе руки і зняла процес на відео.

Крім того, що Лора почуває себе не дуже через трагедію, так ще хтось зламує її сторінку і заливає в інтернет той запис.

На поміч дівчині прийшов її друг, який тямить в комп'ютерах, проте і він ще не бачив такого дивного коду. Градус дивних речей підвищується, що змушує при перегляді цієї стрічки затамувати подих і чекати, як будуть розвиватися події надалі.

"Запит в друзі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Полтергейст", 2015

Сюжет розповідає, як Ерік Боун виявляється без роботи та разом з дружиною і трьома дітьми змушений переїхати жити в інший будинок, оскільки в них склалися певні труднощі з фінансами.

Незважаючи на всі складнощі сім'я дуже щаслива, і спочатку навіть не помічає присутності потойбічних сил в їх новому житлі. Проте з плином часу вони все ж починають усвідомлювати, що навколо відбувається щось дивне. Однак виявляється вже пізно, бо примари забирають їх молодшу дочку. Батьки прийняли рішення звернутися за допомогою до фахівців. Коли вони прибувають до будинку Броунів, то відразу ж розуміють, що зіткнулися з дуже сильним полтергейстом. Що робитимуть батьки, аби врятувати свою дитину?

"Полтергейст": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви відноситеся до людей, які люблять фільми, в яких показують паранормальні явища, то обирайте фільм з добірки з моторошним сюжетом і непередбачуваним фіналом.