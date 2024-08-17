Аби подорож була веселішою: 5 фільмів, які можна подивитися в дорозі

У дорозі є багато вільного часу, який можна витратити на перегляд фільмів. Так буде веселіше не лише вам, але й тим, з ким разом подорожуєте. Можна обговорювати сюжет, ділитися враженнями та насолоджуватися гарними краєвидами.

Якщо ви скоро відправляєтесь у подорож, то звантажуйте фільми, які рекомендує редакція Кіно 24. Обирайте одразу декілька, щоб дивитися й на місці призначення, коли не будете мати чим зайнятися.

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"Тепер я йду у дику далечінь" (2007)

У фільмі розповідається про пригоди Крістофера Маккендлесса. Він завершив навчання в Університеті Еморі та живе доволі заможно. Одного разу хлопець разом зі своєю сестрою дізнається, що вони народилися не у шлюбі. Сімейні та інші проблеми змушують Крістофера прийняти несподіване рішення. Він позбувається кредитних карток, документів, гроші віддає на добрі справи, а сам відправляється подорожувати світом.

"Тепер я йду у дику далечінь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди маленького Ремі" (2018)

Головний герой фільму – хлопчик-сирота, на ім'я Ремі. Одного разу він зустрічає артиста, який мандрує різними країнами, та разом з ним відправляється у захопливу подорож. Ремі хоче дізнатися щось нове, а також заробити грошей, щоб забезпечувати себе. У дорозі він знайомиться з новими людьми та отримує неймовірні емоції.

"Пригоди маленького Ремі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дивовижний чарівник країни Оз" (1939)

Якось дівчинка Дороті й пес Тото потрапляють у чарівну країну Оз. Там вони зустрічають опудало, боягузливого лева і залізного дроворуба. На нових друзів чекає захоплива подорож дивовижними місцями. Герої хочуть знайти чарівника, який може здійснити їхні заповітні бажання. Однак на шляху вони стикаються з проблемами.

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"Дивовижний чарівник країни Оз": дивіться онлайн трейлер фільму

"Арахісовий сокіл" (2019)

У 22-річного Зака є велика мрія – стати відомим борцем. Хлопець має синдром Дауна та зовсім одинокий. Мешкає головний герой у будинку для літніх людей. Одного разу Зак вирішує втекти звідти, аби реалізувати свої плани. Раптом він знайомиться з Тайлером. Згодом хлопці стають друзями, на них чекає багато цікавого.

"Арахісовий сокіл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зелена книга" (2018)

Події фільму розгортаються у 1962 році. Тоні Валлелонг стає водієм популярного джазового піаніста Дона Ширлі. Він повинен супроводжувати знаменитість під час туру. Якщо музикант встигне зробити все заплановане, то Тоні отримає чималі гроші. Так двоє чоловіків подорожують Сполученими Штатами Америки.

"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться трейлери та обирайте цікавий фільм, який подивитеся у подорожі. Щасливої та спокійної дороги!