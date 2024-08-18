Неможливо відірватися: 2 цікаві фільми про розслідування вбивств

Цікаві детективні фільми здатні захопити глядача з перших хвилин. Адже це можливість напружити мізки, стати на місце розслідувача та самому порозмірковувати про те, хто міг вчинити злочин та які деталі на це вказують.

Кіно 24 розповість про 2 цікаві фільми, які розповідають про розслідування загадкових вбивств. Їх варто переглянути тим, хто захоплюється цим жанром.

Цікаво Романтика та любовні пригоди: подивіться цей фільм, якщо ви засумували за "Бріджертонами"

"Справа Колліні"

: 2019: Марко Кройцпайнтнер: 7.3/10

Німецький драматичний фільм розповідає про молодого адвоката Каспара Лайнені, який отримує справу про вбивство бізнесмена Ханса Маєра. Його холоднокровно позбавляє життя італієць-механік, який вийшов на пенсію. Він здається поліції, але свій вчинок пояснювати відмовляється.

Згодом стає відомо, що адвокат був особисто знайомий з Маєром. Він випадково знаходить зачіпку, що приводить його до масштабного судового скандалу.

"Справа Колліні": дивіться відео онлайн

"Проста послуга"

: 2018: Пол Фейг: 6.8/10

Сюжет американського трилера зосереджений на стосунках двох жінок: блогеркою, яка виховує сина - Стефані, та стильною директоркою Емілі. Вони знайомляться та починають дружити.

Однак відносини ставляться під питання, коли Емілі зникає без сліду та просить подругу забрати її сина зі школи. Стефані вирішує почати власне розслідування і розгадати загадкову таємницю зникнення жінки.

"Проста послуга": дивіться трейлер онлайн

Це два різні фільми, які майстерно грають з емоціями глядачів, порушують складні моральні питання та тримають у напрузі до останньої хвилини.