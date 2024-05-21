3 захопливих фільми про штучний інтелект

Кінострічки про штучний інтелект завжди вміють заволодіти увагою глядачів. Суперкомп'ютери, високотехнологічні обладнання, які лягають в основу фільмів про штучний інтелект, дозволяють творцям стрічок креативно відходити від реальності і створювати ефектні проєкти.

Кіно 24 розповість про 3 фільми про штучний інтелект, які точно вас вразять. Тож візьміть собі щось смачненького і поринайте в мегатехнологічний світ на екрані.

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"Творець"

Події фільму розгортаються в далекому 2046 році. За сюжетом, настає епоха фантастичних відкриттів у науці та технологіях. Завдяки розвитку різноманітних технологій і штучного інтелекту людство стоїть на порозі відкриття вічного життя. Так, головний герой Джордж Алмор – молодий вчений, який намагається домогтися безсмертя для привілейованих верств суспільства. Однак за цим приховане щось більше. Насправді він переслідує особистий мотив – воскресити втрачену багато років тому кохану людину. Одного разу контакт з Джорджем зникає, після чого в дослідницький центр відправляється спеціальна команда, мета якої – з'ясувати, що насправді сталося в лабораторії ...

"Творець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, робот"

За сюжетом, події відбуваються у 2035 році, де роботи стали звичайною справою, якій ніхто не дивується. Населення звикло, що така техніка – це зручно, тому що це дає їм більше вільного часу. Люди настільки вбулися в такому світі, що й не уявляють, як раніше обходилися без роботів.

Однак не всі бачать в таких андроїдах вірних друзів людини. Вони радше схиляються до думки, що, можливо, ті потенційне джерело небезпеки. Один з таких недовірливих – поліцейський Дел Спунер. Та й сумніви героя, здається, обґрунтовані. Чоловіку доручають справу про загибель Альфреда Леннінга, головного конструктора роботів. Попри те, що співробітники померлого впевнені, що це було самогубство, Спунер підозрює, що чоловіка вбили. Ба більше, під підозрою в правоохоронця опинилися спроєктовані Леннінгом роботи.

"Я, робот": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джексі"

Ця стрічка відрізняється від попередніх, адже це комедійний фільм, проте в ньому теж закладений глибокий сенс.

За сюжетом, головний герой Філ надзвичайно захоплений своїм смартфоном. Ба більше, він майже здуває пилинки з нього. Так, одного разу, коли чоловік встановив чергове оновлення, він звертає увагу, що отримав несподіваний бонус. Це штучний інтелект Джексі. З одного погляду, здавалося б, все прекрасно, адже головний герой не самотній і в нього з'являється цікавий співрозмовник. Проте, якщо спершу застосунок давав поради і диктував хлопцеві власні правила, то потім це кібертворіння почало майже поневолювати власника, нав'язуючи свої поради.

"Джексі": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви любите дивитися фільми на таку тематику, то стрічки з добірки точно припадуть вам до душі. Перегляд будь-якої з них однозначно буде чудовим варіантом для того, аби гарно провести вечір.