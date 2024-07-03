3 фільми на Netflix про спорт, від яких буде неможливо відірватися

Спорт надихає, захоплює і змушує нас вболівати за улюблені команди чи героїв, що долають неймовірні труднощі. Якщо ви шукаєте щось, що зможе викликати ті самі драйвові емоції, то вам точно варто звернути увагу на спортивні фільми на Netflix.

Редакція Кіно 24 забрала одні з найкращих стрічок про спорт, силу духу та людську відважність. Ці фільми затягують з першої хвилини і не відпускають до останніх секунд.

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"Дорога до НБА"

Баскетбольний скаут Стенлі Шугерман отримує можливість стати асистентом тренера рідної команди у Філадельфії. Та чоловік мріє про значно більший успіх – шлях до НБА.

"Дорога до НБА": дивіться трейлер онлайн

Стенлі знаходить гравця Бо Круза, який має всі шанси стати суперзіркою. Їм потрібно буде подолати чимало проблем, щоб досягти мети.

"Американський невдаха"

Працівник супермаркету стає професійним гравцем американського футболу. У нього є шанс стати зіркою Суперкубку.

"Американський невдаха": дивіться трейлер онлайн

Біографічний фільм створений на основі реальних подій – він переказує шлях квотербека Національної футбольної ліги Курта Ворнера.

"Прекрасна гра"

Тренер Мал очолює команду бездомних англійських футболістів, до якої входить талановитий, але проблемний нападник Вінні. Команда має змагатися в Римі на глобальному щорічному футбольному турнірі серед бездомних.

"Прекрасна гра": дивіться трейлер онлайн

Британська драма вийшла лише цього року та вже здобула високі оцінки від критиків.

Усі ці стрічки можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Бажаємо гарно провести час!