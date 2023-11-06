Щоб розуміти та цінувати: 6 фільмів про стосунки, які варто переглянути кожному

Фільми про стосунки можуть бути різними: смішними, емоційними, складними, простими. Однак всі вони навчають розуміти різні типи стосунки, цінувати те, що маємо.

Переглянувши стрічки, про які розповімо далі, ви поглибите своє розуміння стосунків, навчитеся краще відчувати та розуміти кохану людину, по-іншому подивитися на власну історію. Це не лише фільми про кохання, а можливість по-новому побачити власні стосунки та зрозуміти, що варто змінити.

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"128 ударів серця"

Рік: 2015

Жанр: драма, музичний, романтичний

Країна: США, Велика Британія, Франція

Рейтинг IMDb: 6.2

Коул – молодий діджей, який мріє про славу. Одного разу він знайомиться з досвідченим діджеєм Джеймсом, який допомагає йому наблизитися до омріяної мети. Однак стається те, чого ніхто не очікував. Коул закохується в дівчину Джеймса і його кар'єра опиняється під загрозою.

"128 ударів серця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Руйнація"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рік: 2016

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7.0

Дружина успішного банкіра Девіда Мітчелла раптово гине в автокатастрофі. Між ними не було безмежного кохання, однак смерть Джулії руйнує Девіса. Чоловік постійно щось розбирає та ламає речі, які навколо. У нього немає друзів, тому своїми переживаннями він ділиться з і службою підтримки, яка обслуговує торговельні автомати. Одного разу він отримує дзвінок від Карен Морен, яка отримує його листи. І цей дзвінок змінює життя обох.

"Руйнація": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бруклін"

Рік: 2015

Жанр: драма, романтичний

Країна: Велика Британія, Канада, Ірландія

Рейтинг IMDb: 7.5

Елліс Лейсі вирушає до Америки у пошуках роботи, де оселяється в Брукліні й влаштовується на роботу у великий універмаг. В Америці дівчина закохується в молодого італійця Тоні, однак через смерть сестри їй доводить повернутися до Ірландії, де в неї починаються близькі стосунки з Джимом Фарреллом. Тепер вона вимушена обирати не лише між двома країнами, а й між двома чоловіками.

"Бруклін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чоловіки, жінки та діти"

Рік: 2014

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6.6

За сюжетом, група підлітків та їхні батьки намагаються зрозуміти, як інтернет змінив їхні стосунки, зв'язок, самооцінку та любов один до одного.

"Чоловіки, жінки та діти": дивіться онлайн трейлер фільму

"З любов'ю, Розі"

Рік: 2014

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: Німеччина, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7.1

Найкращі друзі Алекс та Розі мріють разом вступити до престижного американського університету. Однак Алексу терміново потрібно виїхати в Дублін. Вони домовляються провести ніч разом, але обставини складаються так, що їм не вдається побачитися. Розі в розпачі. Вона напивається, після чого має випадковий зв'язок з Браяном. І ця ніч перевертає її життя з ніг на голову – 18-річна дівчина вагітніє.

"З любов'ю, Розі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Керол"

Рік: 2015

Жанр: драма

Країна: США, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7.2

Події у фільмі розгортаються в 50-х роках XX століття. Тереза – продавчиня в одному з найбільших магазинів Мангеттена. Одного разу вона знайомиться там з вишуканою та спокусливою Керол. Жінки одразу відчувають зв'язок одна з одною, але ще не підозрюють, що скоро доведеться обирати між соціальними умовностями та взаємним тяжінням.

"Керол": дивіться онлайн трейлер фільму