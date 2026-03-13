Забудьте про "Сутінки": найкращі фільми про вампірів

Вампірські саги – одна з найцікавіших тем в історії кінематографу. Скільки вже було відзнято історій про вампірів, які бояться сонячного світла або ж ті, які навчились від нього захищатись.

Однак така різножанровість, на жаль, не допомогла всім фільмам отримати високий рейтинг або відзначитись якісним сюжетом. Колись була дуже популярна серія фільмів "Сутінки", однак згодом усі почали відзначати подекуди абсурдність сюжету, а також слабку акторську гру. Тому 24 Канал вирішив створити іншу, якіснішу підбірку фільмів, яка мала б сподобатись шанувальникам теми вампірів.

"Інтерв'ю з вампіром", 1994

Рейтинг IMDb: 7,5

Фільм розповідає про вампіра Луї, який розповідає журналісту свою 200-річну історію життя. У центрі сюжету – складні моральні питання, серед яких є переживання втрат і боротьба з кровожерливістю.

Та не можна не згадати про дівчинку, яку Луї перетворив на вампіра. На фоні цього виникли нові конфлікти.

"Грішники", 2025

Рейтинг IMDb: 7,5

Події розвиваються у 1932 році у штаті Місісіпі. Двоє братів-близнюків, ветерани Першої світової війни, повертаються до рідного містечка, щоб залишити минуле й почати жити заново.

Вони купують майстерню, яку перетворюють на музичний клуб. Такий успіх привертає увагу вампіра Ремміка та його зграї. Їхня поява перетворює вечір на жахливу боротьбу за виживання.

"Баффі – винищувачка вампірів", 1992

Рейтинг IMDb: 5,7

Звичайна старшокласниця Баффі Саммерс одного дня дізнається, що вона обрана. Її місія – знищувати темні сили, що живуть серед людей. Спочатку дівчина не вірить і відмовляється прийняти своє призначення, однак згодом у неї з'являються сили, які допомагають їй боротись з вампірами.

"Даркула. Невідома історія", 2014

Рейтинг IMDb: 6,2

Фільм розповідає про молодого Владислава Дракулу до того, як він став вампіром. Його сім'я гине від рук османів, тому наважується укласти угоду з темними силами, щоб отримати сили для помсти.

Та тепер на нього чекає боротьба між власними жорстокістю та людяністю.

"Ебіґейл", 2024

Рейтинг IMDb: 6,5

Група найманих злочинів хоче отримати "легкий заробіток" – вони мають викрасти 12-річну балерину Ебіґейл, доньку боса підпілля, й протягом однієї ночі утримувати її в ізольованому маєтку, вимагаючи 50 мільйонів доларів викупу.

Спочатку група думає, що завдання дуже легке, але вони не знають, що дівчинка – древня та неймовірно небезпечна вампірка, яка починає полювати у маєтку на своїх викрадачів.

