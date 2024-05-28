Магія в повітрі: фільми про відьом і чаклунство, які зацікавлять з першої хвилини

Образ відьом у фільмах та серіалах завжди пов'язаний з чимось таємничим та незрозумілим. Але саме це й приваблює багатьох глядачів, адже магічні речі, які коять персонажі, викликають у них інтерес і захоплюють настільки, що іноді просто важко відірватися від екрану.

Редакція Кіно 24 підготувало 3 фільми про відьом і їхні здібності. Приготуйтеся до перегляду кінострічок, які захоплять духом магії.

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"Відьми"

Маленький хлопчик, який живе з люблячою бабусею, чує від неї всілякі захопливі історії, особливо про відьом. Світ, бачте, повний їх, і вони завжди замишляють щось погане. Одного разу хлопчик з бабусею вирушають на веселу відпустку до готелю. Там він дізнається, що в ньому відбувається зліт відьом, які планують знищення всіх дітей, яких вони люто ненавидять.

На жаль, хлопчик привертає увагу Верховної Відьми (її грає чарівна Енн Гетевей), яка перетворює його на мишу. Тепер йому доведеться боротися проти відьом у цій крихітній формі. Як він впорається з цією магічною витівкою?

"Відьми": дивіться онлайн трейлер фільму

"Практична магія"

Події фільму розгортаються навколо двох сестер Саллі та Джилліан Оуенс, які є нащадками відьми на ім'я Марія Оуенс. Дівчата успадкували чаклунську силу від прабабусі Марії, яка разом з магією передала своїм правнучкам сімейне прокляття.

Воно полягало в тому, що будь-який чоловік, який кохає жінку з роду Оуенсів, приречений на смерть. Кожна з дівчат по-різному намагається справитися з прокляттям. Саллі намагається уникнути кохання, накладаючи закляття на неможливого чоловіка, тоді як Джилліан шукає кохання в багатьох чоловіках.

Проте відьомські сили, що глибоко дрімають в чарівних дівчатах, давнє закляття і романтичні мрії втягують молодих Оуенс в небезпечну гру, що може загрожувати великими неприємностями.

"Практична магія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чаклунство: Спадок"

Нова пригода Ханни починається із її переїзду в інше місто. Так, перебравшись на нове місце разом із мамою, дівчина починає вчитися в місцевій школі. Однак знайомство з однокласниками важко назвати вдалим. Але все швидко змінюється, коли вона знайомиться з трьома чарівними дівчатами, які бачать у ній рідну душу.

Виявляється, дівчата володіють магічними силами і бачать в Ханні свою соратницю. Вони одразу пропонують їй долучитись до їхніх магічних практик. Ханна погоджується із цікавістю, проходить через обряд ініціації та стає чаклункою. Разом компанія дівчат приступає до спільних ритуалів і випробовує свої сили, оскільки кожна з них намагається зрозуміти, на що вона здатна.

Чим же обернуться їхні практики ритуалів і чого очікувати від юних відьом?

"Чаклунство: Спадок": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви прихильники кінострічок про магію, відьом і чаклунство, то ці фільми точно для вас. Цікавого вечірнього кіносеансу!