3 найкращі фільми про боротьбу України, які дивиться весь світ на Netflix

Стрімінгова платформа Netflix має велику колекцію українського та світового кіно, що розповідає про мужність, біль і незламність українців від Революції Гідності до сьогодення. Наша редакція підготувала добірку найсильніших художніх і документальних проєктів сервісу.

Вони чесно фіксують злочини окупантів, показують героїзм цивільних і тримають увагу глядача з першої до останньої секунди.

"Зима у вогні: Боротьба України за свободу" (2015)

Рейтинг IMDb – 8,3

Документальна стрічка режисера Євгена Афінеєвського детально відтворює 93 дні запеклих протистоянь на столичному Майдані взимку 2013 – 2014 років. Камера фіксує перетворення мирних студентських протестів на масштабну народну революцію проти корумпованого режиму. Глядачі мають змогу спостерігати за неймовірною солідарністю мітингарів, медиків і волонтерів, які боролися під прицільним снайперським вогнем та кийками силовиків.

"Зима у вогні: Боротьба України за свободу": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають неймовірну емоційну напругу, рідкісні архівні кадри та глибокий гуманізм оповіді. Водночас критики нарікають на дещо спрощене пояснення геополітичних чинників.

"Снайпер. Білий Ворон" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,4

Мирний учитель фізики та екопоселенець Микола Вороненко веде усамітнене щасливе життя з вагітною дружиною на Донбасі. Коли у 2014 році російські бойовики вдираються в його дім і безжально вбивають кохану, чоловік вирішує помститися ворогу. Він вступає добровольцем до лав війська й перетворюється на бездоганного та нещадного снайпера, який зробить все, щоб захистити рідну землю.

"Снайпер. Білий Ворон": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Рецензенти Rotten Tomatoes схвально оцінюють технічну майстерність постановки бойових сцен, динамічний монтаж і щиру патріотичну енергетику стрічки. Однак автори оглядів дорікають авторам за передбачувану жанрову структуру фільму.

"Суперсила" (2023)

Рейтинг IMDb – 6,4

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн вирушає до Києва на початку 2022 року, щоби зняти стрічку про феномен коміка, який став очільником держави. Однак плани знімальної команди миттєво змінює повномасштабне вторгнення Росії, тому автори виявляються безпосередніми свідками перших ракетних ударів по столиці. Фільм містить ексклюзивні інтерв'ю з військовими й жителями прифронтових міст. Режисер щиро зізнається у власних ілюзіях та демонструє західній аудиторії колосальну мужність українського народу.

"Суперсила": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі видання Rotten Tomatoes хвалять авторів за сміливість працювати в епіцентрі подій та за відверті, емоційні розмови з українським народом. Водночас деякі рецензенти зауважують, що персона самого Шона Пенна часом занадто сильно відволікає увагу від трагедії простих українців.

Днями Netflix опублікував рейтинг найпопулярніших фільмів серед українців.